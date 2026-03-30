Više od 30 kuća pod vodom: Klizišta i poplave ugrožavaju Srebrenik i Živinice

SRNA

SRNA

30.03.2026 20:44

Више од 30 кућа под водом: Клизишта и поплаве угрожавају Сребреник и Живинице
Aktivirana su klizišta koja ugrožavaju tri stambena objekta u naselju Ježinac, dva u naselju Čifluk i jedan u naselju Špionica Krč.

Usljed nježnih padavina napravljena je i velika šteta na voćnjacima u Srebreniku, dok su pojedini putni pravci neprohodni.

Klizište širih razmjera u mjestu Orlova Klisura, na koju Civilna zaštita Srebrenika mjesecima upozorava, još nije sanirano iako je federalni vodni inspektor 26. maja 2025. godine naložio federalnoj Agenciji za vodno područje rijeke Save da hitno ukloni materijal iz korita rijeke Tinje kako bi se normalizovao protok vode.

Na području Živinice usljed otapanja velike količine snijega oko 30 dunuma poljoprivrednog zemljišta uz rijeku Spreču je pod vodom.

U naselju Litve izlili su se potoci i zaplavljen je 31 stambeni objekat, a u tri je voda prodrla. Intervencijom vatrogasaca voda je ispumpana, te se u poslije podne počela povlačiti u korito, prenosi Srna.

