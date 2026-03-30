Dragana Božić uzela muštuluk doktoru Aleksiću: Iznenadila ga u emisiji uživo

Narodna skupština usvojila je set zakona kojim se povećavaju plate zdravstvenim radnicima, a vijest o povećanju dočekala je načelnika Klinike za opštu abdomenalnu hirurgiju UKC-a Zorana Aleksića u studiju ATV-a.

Tokom gostovanja u emisiji Centar dana Aleksić je govorio o potrebi da se zdravstvenim radnicima poveća plata, a pred sam kraj gostovanja u Narodnoj skupštini je usvojen zakon koji će to omogućiti. Radosnu vijest Aleksiću prenijela je naša Dragana Božić.

"Ja vas da obradujem, upravo je usvojen set zakona o povećanju plata u kojem je i zdravstvo", rekla je Božić na šta je Aleksić odgovorio:

"Odlično. Možda je to za Svjetski dan doktora da nas premijer Savo Minić i ministar zdravlja obraduju", rekao je Aleksić.