Dojave o bombama u školama i "Delti": "Nema bezbjednosnih prijetnji"

U šest banjalučkih škola i tržnom centru "Delta" danas je stigla dojava o bombi, a nakon protivdiverzionog pregleda utvrđeno je da nema bezbjednosnih prijetnji, rečeno je iz policije.

"Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka izvršili su danas protivdiverzioni pregled u tri osnovne i tri srednje škole, kao i tržnog centra u Banjaluci i tom prilikom utvrđeno je da nema bezbjednosnih prijetnji.

Banja Luka Dojava o bombi u tržnom centru "Delta" u Banjaluci

Naime, tokom dana Policijskoj upravi Banjaluka prijavljeno je da su na mejl adrese navedenih ustanova stigle poruke u kojima je navedeno da je postavljena eksplozivna naprava", navode iz PU Banjaluka.

Banja Luka Nova dojava o bombi, u toku evakuacija Gimnazije u Banjaluci

O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je sve navedene događaje kvalifikovao kao krivično djelo „Lažno prijavljivanje krivičnog djela“.