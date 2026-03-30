Oglasilo se Ministarstvo o dojavama o bombama u školama u Banjaluci

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske poručilo je, nakon dojava o bombama u više banjalučkih škola, da se u saradnji s policijom preduzimaju sve neophodne mjere.

Istakli su da su učenici i zaposleni evakuisani iz svih škola u koje su stigle dojave.

Banja Luka Dojave o bombama u banjalučkim osnovnim školama

Ministarstvo naglašava da bezbjednost učenika i zaposlenih ostaje apsolutni prioritet, te da će nastaviti da postupa u skladu sa uputstvima nadležnih organa.

Bezbjednost djece prioritet

"U ovakvim situacijama najvažnije je da sistem reaguje brzo, smireno i odgovorno. Sve škole su postupile u skladu sa propisanim procedurama, a nadležne službe rade svoj posao. Želim jasno da poručim roditeljima da je bezbjednost njihove djece u potpunosti prioritet i da nema mjesta za paniku", rekao je resorni ministar Borivoje Golubović i dodao:

"Svaku prijavu shvatamo ozbiljno, ali isto tako postupamo isključivo na osnovu provjerenih informacija i u koordinaciji sa nadležnim institucijama. Ministarstvo će nastaviti da prati situaciju i blagovremeno obavještava javnost“.

Dojave u tri škole

Podsjećamo, jutros je policiji prijavljeno da su u tri banjalučke osnovne škole stigli mejlovi u kojima se navodi da su postavljene eksplozivne naprave.

Riječ je o Osnovnim školama "Sveti Sava", Petar Petrović Njegoš" i "Branko Radičević".