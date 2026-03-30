Dojave o bombama u banjalučkim osnovnim školama

Banjalučka policija jutros je dobila prijavu da su na mejlove dvije osnovne škole na području grada stigle dojave da su postavljene bombe.

ATV saznaje da su bombe dojavljene u Osnovnim školama "Sveti Sava" i Branko Radičević.

Iz Policijske uprave Banjaluka za ATV je potvrđeno da su prijave zaprimili oko 9:45 sati, te da su ekipe na terenu.

"Jutros oko 09:45 časova PU Banjaluka prijavljeno je da je na mejl adrese dvije osnovne škole u Banjaluci stigla poruka da je postavljena eksplozivna naprava", rečeno nam je u policiji.

Dodaje se da policijski službenici postupaju po navedenoj prijavi u skladu sa Uputstvom o postupanju pripadnika MUP-a u slučaju prijetnje postavljenom eksplozivnom napravom ili nekim drugim opasnim sredstvom.

"Učenici, nastavno i drugo osoblje se evakuiše, te slijedi vršenje protivdierzionog pregleda navedenih škola", kažu u policiji za ATV.