Pripremite zalihe: Ovi dijelovi Banjaluke ostaju bez vode

ATV
30.03.2026 09:05

0
Вода чаша
Zbog radova pojedini dijelovi Banjaluke danas ostaju bez vode.

Kako navode iz “Vodovoda” radovi će biti u ulicama Veseli brijeg (Ada), Relje Kneževića (Lauš), Doste Protić (Jablan) i Šumadijskoj (Lazarevo).

"Ekipe zadužene za lokalne vodovode danas će rješavati kvarove u Bočcu, te će ići u obilazak linije Rekavice, Kola, Ledenice, Racune. PS Krmine bez električne energije je od 28. marta, što onemogućava isporuku vode Ljubačevu, Memićima, Aginom Selu i Javoranima. Na sistemu Crno vrelo mogući su poremećaji u vodosnabdijevanju zbog vazduha koji je posljedica čestih nestanaka struje.

Ауто

U periodu izvođenja radova može doći do privremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelovima navedenih ulica i naselja”, poručuju iz ovog banjalučkog preduzeća.

