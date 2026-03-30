Najčešće greške koje mladenci prave na dan vjenčanja

Proljeće i ljeto su idealan period za vjenčanja, a vi i ljubav vašeg života odlučili ste da se uskoro uzmete. I tu počinju slatke muke... Neki odmah znaju da li hoće veliku ili malu svadbu, jer ne žele previše stresa.

Ipak, dešava se da budući mladenci promijene mišljenje, pa se mali broj svatova pretvori u stotine. Obično na to utiču roditelji, koji bi da pozovu brojnu familiju i prijatelje čijoj su djeci i oni išli na svadbu, pa mlada i mladoženja popuste. Zato je presudno da napravite sebi onakvu svadbu kakvu želite, bez ičijeg uticaja.

Pri planiranju vjenčanja djevojke odmah misle na vjenčanicu, mladići na odijelo, kreće dogovor o kumovima, datumu, mjestu, fotografima, muzici... I tad lagano počinju stres i nervoza. Zato prvo i najvažnije pravilo planiranja vjenčanja glasi: počnite na vrijeme! U suprotnom ćete napraviti nekoliko karakterističnih grešaka koje mladenci u žurbi često prave, a ove su ključne:

Ne vodite računa o novcu

U pripremi vjenčanja ne postoji fraza "lako ćemo" kad je riječ o budžetu. Da ne biste pozajmljivali pare, dugovali ili otišli u pozamašan minus, pažljivo se raspitajte o cijenama sale, hrane i benda koji će zabavljati goste. Vidite da li vam sve od navedenog odgovara i da li možete to sebi da priuštite. Izvagajte da li su vam bitniji ljepota i lokacija svadbene dvorane koja je skuplja, ali zbog troška smanjuje broj gostiju. Nađite vremena da razgledate mjesta koja bi došla u obzir i koja vam se sviđaju. Stavite na papir koliko košta ono što biste voljeli. Ako prevazilazi vaše novčano stanje - tražite alternativu.

Sve radite u posljednji čas

Mnogo se mladenaca opeklo pristupajući izboru sale opušteno. Tada se nađu u situaciji da je za željeni datum sale zauzeta. To je veliki stres, jer na brzinu treba naći nešto drugo. U skladu s godišnjim dobom kad se vjenčanje planira, treba uzeti u obzir može li se sjediti i napolju, u bašti, ili samo unutra. Baš zbog rezervacije, koja mora biti pravovremena, ako želite baš pravu svadbu, ovu važnu stvar morate uraditi na vrijeme.

Ne znate koliko ćete imati gostiju

Koliko će vam zvanica doći na svadbu, treba da zavisi isključivo od vas. Vrlo je delikatno koga treba zvati, pa s partnerom do tančina popišite sve osobe koje bi morale da prisustvuju. Obično polovina gostiju dolazi s mladine strane, druga s mladoženjine. Sve je stvar dogovora, ali znajte tačan broj. Na kraju izračunajte možete li da platite ceh za toliko ljudi.

Rezervišite muziku i fotografa

Svi gosti će se vaše svadbe sjećati po dobrom provodu, a muzika je jedna od najvažnijih stvari. Zato na vrijeme nabavite kontakt nekoliko bendova koji bi došli u obzir da sviraju na vašoj svadbi i provjerite da li su za taj datum slobodni.

Isto važi i za fotografa koji će slikati svadbu - i oni, kao i muzički bend znaju da budu zauzeti mjesecima unaprijed.

Samo bez nervoze

Radujte se svom vjenčanju i gledajte da pripreme prođu bez nervoze, panike i svađe s partnerom. To treba da bude vaš dan i učinite sve da ga kasnije pamtite po najboljem provodu.

(Stil)