Ako želite muža, prvo promijenite ovo u stanu

Ponekad se zapitamo: da li je problem u pogrešnim ljudima ili možda u energiji koju sami nosimo – i prostoru u kojem živimo?

U filozofiji feng šuija, ljubav nije samo pitanje sudbine, već i protoka energije oko vas. Vjeruje se da način na koji je vaš dom uređen direktno utiče na to da li će ljubav pronaći put do vas – ili će ostati zaglavljena na pragu.

Ako imate osjećaj da se ljubav stalno "mimoilazi" sa vašim životom, možda je vrijeme da pogledate oko sebe i napravite male, ali značajne promjene.

Ljubavni ugao – mjesto koje ne smijete zanemariti

U feng šuiju postoji tzv. "ljubavni ugao" doma – jugozapadni dio prostora. On simbolizuje partnerstvo, brak i emotivne veze.

Da biste aktivirali ovaj dio:

Uklonite nered i stare stvari koje vas vežu za prošlost.

Unesite elemente u paru – dvije svijeće, dva jastuka, dvije figure.

Koristite tople tonove – roze, bež, zemljane nijanse.

Ovaj ugao treba da odiše stabilnošću i nježnošću, a ne haosom ili prazninom.

Spavaća soba – ogledalo vašeg ljubavnog života

Spavaća soba je ključna kada je riječ o privlačenju partnera. Ako u njoj dominira energija samoće, takav signal šaljete i univerzumu.

Obratite pažnju na sljedeće:

Krevet treba da ima pristup sa obje strane – simbolika mjesta za dvoje.

Izbjegavajte ogledala naspram kreveta.

Uklonite fotografije bivših partnera.

Ne držite radni sto ili laptop u spavaćoj sobi.

Hronika "Žao mi je": Oglasio se pjevač koji je pobegao iz prodavnice u koju je upao pljačkaš

Vaša soba treba da izgleda kao prostor u kojem već postoji ljubav – čak i ako je još nema.

Oslobodite se prošlosti da biste napravili mjesto za novo

Jedna od najčešćih grešaka jeste čuvanje predmeta koji podsjećaju na bivše veze. Feng šui jasno poručuje – energija prošlosti blokira dolazak nove osobe.

To mogu biti:

Stare poruke, pokloni, fotografije.

Garderoba koju vezujete za bivšu vezu.

Simboli tuge ili razočaranja.

Ne radi se o zaboravu, već o stvaranju prostora za novu energiju.

Unesite simboliku ljubavi u svakodnevni prostor

Feng šui koristi simboliku kao način da "programira" energiju doma.

Preporučuju se:

Slike srećnih parova.

Motiv srca ili nježnosti.

Sveže cvijeće (posebno božuri – simbol ljubavi).

Blagi mirisi poput lavande ili ruže.

Važno je da ono što gledate svakodnevno šalje jasnu poruku: ljubav je dobrodošla.

Balans između muške i ženske energije

Ako je vaš prostor previše "hladan", minimalistički ili strogo funkcionalan, može odbojno d‌jelovati na emotivnu povezanost.

Dodajte:

Mekane tkanine.

Toplo osvjetljenje.

Detalje koji unose osjećaj topline i života.

Feng šui teži balansu jin i jang energije – nježnog i snažnog, ženskog i muškog principa.

Najvažnije pravilo – ponašajte se kao da je ljubav već tu

Možda najvažniji savjet feng šuija jeste: živite kao da već imate partnera.

To znači:

Ostavite slobodan prostor u ormaru.

Postavite drugi jastuk.

Zamislite zajedničke trenutke u svom prostoru.

Na taj način ne samo da mijenjate energiju prostora, već i sopstveni unutrašnji stav.

Feng šui ne obećava čuda preko noći, ali uči da ljubav nije samo pitanje sreće – već i spremnosti. Kada vaš prostor počne da "diše" drugačije, često se mijenja i ono što privlačite u život.

Pravi partner možda neće pokucati odmah, ali ćete znati da ste konačno otvorili vrata za novu ljubav, prenosi Ona.rs.