Zašto vam se tresu noge poslije odnosa - iznenđujuće objašnjenje

Većina ljudi misli da je pojava kada se tresu noge poslije polnog odnosa posljedica izvanrednog intimnog odnosa, što uopšte nije tačno.

Ova pojava se posebno primjećuje kod muškaraca, koji s ponosom pripisuju zasluge sebi. Ipak, drhtanje nogu ne događa se samo zbog intimnog odnosa sa partnerom.

Može da se pojavi i ako uživate u igračkama za odrasle, ali postavlja se pitanje - zašto se to dešava?

U stvari, to je rezultat opuštanja organizma poslije dobrog, euforičnog odnosa. Vrhunac oslobađa tijelo od nagomilanih se*sualnih napetosti, dok telo fizički reaguje na to zadovoljstvo.

Pored drhtanja, često možete da osetite grčeve u prstima na nogama i peckanje po tijelu, kao iglice. Prema stručnjacima, to ne treba da vas brine. Naprotiv, ima posebne zdravstvene benefite, objašnjava dr Laura Vovel iz Velike Britanije.

"Kako se uzbuđenje povećava, rastu i otkucaji srca, krvni pritisak se podiže. Disanje postaje brže, dok koža postaje crvenija. Kada se dostigne vrhunac, mišići u vagini, ali ponekad i u drugim dijelovima tijela, često se tresu ili grče", objašnjava doktorka.

U isto vrijeme, mozak oslobađa talas dopamina, odgovornog za osjećaj zadovoljstva i oksitocin, hormon odgovoran za povezivanje sa nekim i milovanje, ističe doktorka i dodaje:

"Zato vaše noge mogu da se tresu poslije postizanja vrhunca. Vaše tijelo osjeća toliko stvari odjednom, što rezultira stvaranjem velike napetosti u mišićima, posebno u nogama. Dakle, kada sve aktivnosti završe i ponovo se opustite, noge obično počnu da vam drhte", naglašava dr Vovel i ističe da je to potpuno normalna posljedica intimnog odnosa, prenosi "Mondo".