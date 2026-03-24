Ovo je presudan trenutak u kome većina veza pukne

Svi parovi se svađaju. Sukob je normalan, a često i zdrav, u vezama. Međutim, svi vole i da pobijede.

Kada se svađate oko nečega važnog, gubitak je posebno težak. Ali gubljenje svađe sa partnerom nije zbog toga što ne dobijate ono što želite. To je kada veza padne u drugi plan u odnosu na problem koji je pred vama. To je kada prestanete da sebe vidite kao tim i počnete da stavljate svoj ego na prvo mjesto.

Ne vidite svog partnera kao saradnika, već kao takmičara, i to je, prema riječima Šeril Groskopf, licenciranog bračnog i porodičnog terapeuta, trenutak kada zaista gubite borbu.

- Većina parova misli da gubi borbu na samom kraju kada dođete do misli o raskidu. Ali stvarni „gubitak“ se dešava ranije. To je kada nervni sistem jedne osobe pređe sa pokušaja povezivanja na pokušaj zaštite - objasnila je ona za Huff Post.

- Razgovor tada postaje manje o rješenju, a više o odbrani. Ne borite se da se osjećate blisko - borite se da se osjećate dobro. A kada obje osobe pređu u režim zaštite? Više se ne povezuju. Reaguju. Razgovor se možda nastavlja, ali veza je već nestala. To je trenutak kada većina parova zapravo gubi borbu - samo to ne shvataju u tom trenutku.

Loše navike koje prekidaju vezu

Čak i parovi sa najboljim namjerama mogu upasti u obrasce koji tiho narušavaju komunikaciju.

- Ove navike često izgledaju mirno ili regulisano na površini — ali su zapravo samozaštitni potezi koji blokiraju pravu intimnost.

Slušanje kao oružje

- Dozvoljavate drugoj osobi da govori, ali to zapravo ne prihvatate, prikupljate podatke kako biste mogli da odgovorite „tačno“ ili da se branite. Možda izgleda regulisano, ali nije relaciono, prenose Novosti Magazin.