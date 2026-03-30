Logo
Large banner

Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

Autor:

ATV
30.03.2026 08:33

Komentari:

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti oblačno vrijeme sa slabom kišom, dok se na planinama očekuje slab snijeg.

Tokom dana na jugozapadu i jugoistoku biće i suvih perioda, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U Hercegovini prvi dio dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, od podne naoblačenje uz lokalno slabu kišu.

Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, a u Hercegovini umjerena i jaka bura.

Najviša dnevna temperatura biće od dva do sedam, na jugu do 15 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Uskoro novo poskupljenje u bh. gradu

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Han Pijesak i Čemerno minus jedan, Kalinovik i Sokolac nula, Šipovo jedan, Gacko, Mrkonjić Grad, Zenica, Sarajevo i Bihać dva, Bileća i Novi Grad tri, Banjaluka, Višegrad, Doboj, Prijedor, Zvornik, Foča i Tuzla četiri, Bijeljina i Srbac pet, Trebinje i Mostar šest stepeni Celzijusovih.

Visina snježnog pokrivača u Kneževu je 78, na Han Pijesku 55, Driniću 37 i Čemernu 29 centimetara.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vremenska prognoza

Vrijeme danas

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ускоро ново поскупљење у бх. граду

Gradovi i opštine

Uskoro novo poskupljenje u bh. gradu

2 h

0
Опасна "тиха болест" прво се испољи у устима: Обратите пажњу на прве знакове

Zdravlje

Opasna "tiha bolest" prvo se ispolji u ustima: Obratite pažnju na prve znakove

2 h

0
Емилија Деспотовић

Srbija

Tuga: Preminula Emilija Despotović uprkos lavovskoj borbi

2 h

0
Нова трагедија у БиХ: Једно страдало, саобраћај обустављен

Hronika

Nova tragedija u BiH: Jedno stradalo, saobraćaj obustavljen

2 h

0

Više iz rubrike

Упозорење за возаче: Клизави коловози, повећана опасност од одрона

Društvo

Upozorenje za vozače: Klizavi kolovozi, povećana opasnost od odrona

2 h

0
Беба

Društvo

U Srpskoj rođeno 20 beba

2 h

0
Данас славимо Човјека Божјег, ево шта никако не смијете да урадите

Društvo

Danas slavimo Čovjeka Božjeg, evo šta nikako ne smijete da uradite

3 h

0
Винка помогла Зилхаду у невољи

Društvo

Zilhadu snijeg srušio štalu i ubio stoku, Vinka odmah priskočila u pomoć

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

56

Stručnjaci upozoravaju: Zapadni proizvođači gube trku sa Kinom

10

56

Podignite dva prsta: Nedim Sladić objavio vijest koju svi čekaju

10

52

U petak počinje isplata martovskih penzija

10

49

Meteorolozi otkrili kada nas očekuje ljepše vrijeme

10

44

Užas na gradilištu: Zemlja zatrpala radnika

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner