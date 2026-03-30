Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti oblačno vrijeme sa slabom kišom, dok se na planinama očekuje slab snijeg.
Tokom dana na jugozapadu i jugoistoku biće i suvih perioda, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Hercegovini prvi dio dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, od podne naoblačenje uz lokalno slabu kišu.
Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, a u Hercegovini umjerena i jaka bura.
Najviša dnevna temperatura biće od dva do sedam, na jugu do 15 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Han Pijesak i Čemerno minus jedan, Kalinovik i Sokolac nula, Šipovo jedan, Gacko, Mrkonjić Grad, Zenica, Sarajevo i Bihać dva, Bileća i Novi Grad tri, Banjaluka, Višegrad, Doboj, Prijedor, Zvornik, Foča i Tuzla četiri, Bijeljina i Srbac pet, Trebinje i Mostar šest stepeni Celzijusovih.
Visina snježnog pokrivača u Kneževu je 78, na Han Pijesku 55, Driniću 37 i Čemernu 29 centimetara.
