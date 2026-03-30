Uskoro novo poskupljenje u bh. gradu

Cijena taksi usluga u Sarajevu od srijede će biti znatno veća.

Polazna cijena vožnje iznosiće 3,50 KM, a svaki pređeni kilometar 2,30 KM. To znači da će za pet kilometara vožnje taksijem biti potrebno izdvojiti najmanje 15 KM. Glavni razlog poskupljenja je rast cijena goriva zbog američkog-izraelskog rata u Iranu. Taksisti poskupljenje pravdaju i rastom cijena za mjesto na taksi štandu. Trenutno je polazna cijena vožnje (start) 2,50 KM, a jedan kilometar 1,50 KM. Prve informacije o poskupljenju taksi usluga, prošle sedmice, su govorile da će polazna cijena vožnje iznositi 3 KM, a svaki kilometar 2,20 KM.

