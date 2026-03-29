Kazandžija Ljubo – majstor za ''veseli stroj'' od bakra

Biljana Stokić

29.03.2026

19:40

Казанџија Љубо
Foto: ATV

Minimalno 15 dana, i to po 12 sati dnevno, kazandžija Ljubo Ristić radi na jednom kazanu. Od jutra do mraka je u radionici.

Iako je bakar poskupio, a sa njim i cijena kazana, potražnja ne jenjava. Kao po nekom nepisanom pravilu - nema dobrog domaćina na selu bez bakarnog kazana za rakiju pred kućom.

"Skup je i mnogo znanja je potrebno da se napravi. I u zadnje vrijeme je taj materijal, što se tiče bakra, otišao,baš poskupio dobro. Ljudi sa sela dolaze, a i dosta se destilerija sada otvara i oni traže veće kazane po 250-300 litara tako", priča Ljubo za ATV.

A najmanji kazan koji je Ljubo napravio bio je od 5 litara. Taj je doslovno namijenjen za pečenje rakije u stanu u inostranstvu. Sve kazandžija zna i može. Zanat je učio od malih nogu u radionici svog strica.

I možda je jedan od najmlađih kazandžija u ovom kraju, ali ima sigurnost starog majstora. Svaki udarac čekića nosi i znanje i strpljenje. A kada kazan izađe iz radionice priča tek počinje negdje uz vatru i miris rakije.

Za deset godina, kazani iz ove radionice stigli su u većinu dobojskih sela. A putovali su i mnogo dalje od Srbije, Crne Gore pa sve do Češke. Nije to ništa čudno. Kazandžija je sve manje, a posao nije jednostavan.

"Trebalo bi da se poznaje kovački zanat, limarski, bravarski, šta ja znam. Oko metala dosta dosta zanata", priča Ljubo.

A sve te zanate mladi kazandžija želi da jednog dana nauči i svog sina. U radionici, među čekićima i bakrom, već odrastaju i njegova djeca. Nada se da će sin imati želju da jednog dana nastavi porodični zanat.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Kazandžija Ljubo – majstor za ''veseli stroj'' od bakra

