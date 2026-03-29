Zatvoren put Kozarac - Mrakovica

Put Kozarac–Mrakovica privremeno je zatvoren zbog povećane opasnosti od urušavanja stabala na kolovoz usljed obilnih snježnih padavina i težine snijega na stablima, saopštila je Gradska uprava.

Odluka je donesena u saradnji sa policijskim organima, s ciljem zaštite bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, a nadležne službe prate stanje na terenu i put će biti ponovo otvoren nakon što se steknu uslovi za bezbjedno odvijanje saobraćaja.

"Apelujemo na građane da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i uputstva nadležnih službi, te da koriste alternativne putne pravce", navedeno je u saopštenju.