Novi snijeg - novi problemi u saobraćaju

ATV

28.03.2026

19:07

Снијег у Бијељини
Nakon višečasovne obustave rada na regionalnom putu Bijeljina-Tuzla na regionalnom putu Banj brdo, saobraćaj je normalizovan ali se vozi dosta usporeno s obzirom da snijeg nije prestajao da pada, a trenutno je i maglovito, spušta se magla, tako da to otežava uslove za odvijanje saobraćaja.

Snijeg u martu nije novina, posebno na ovim prostorima, ali definitivno je da je padao većim intenzitetom nego što je bio slučaj ranije, te je već prvog dana izazvao kolaps na putevima i zbog teretnog vozila je bio onesposobljen saobraćaj u većem dijelu dana ovdje s obzirom da se popriječilo na dijelu puta i onemogućilo saobraćaj i u jednoj i u drugoj traci.

Još jedan snijeg i ponovo problemi u saobraćaju na poznatim dionicama. Na planinskim prevojima i uzvišenjima vozi se usporeno, intenzitet snijega tokom noći i jutra prouzrokovao je i obustave saobraćaja na nekoliko putnih pravaca. Jedan od njih je i regionalni putu Bijeljina-Tuzla u mjestu Banj brdo. Iako je situacija sa teretnim vozilom riješena, putnička vozila se slobodno kreću uz veliki oprez i usporeniju vožnju, slab snijeg i dalje mjestimično, a i ovdje kao i na većini planinskih prevoja saobraća se otežano zbog zaostalog ili raskvašenog snijega na kolovozu. Zbog toga je u popodnevnim časovima obustavljen je saobraćaj za teretna vozila na ovom putnom pravcu.

Sve rijeke ispod kota redovne odbrane od poplava

Put kroz naselje Tobut je osposobljen za saobraćaj nakon uklanjanja nanosa blata i kamenja s puta koji su nastali usljed obilnih padavina i izlivanja materijala iz obližnjeg kamenoloma, kažu u Civilnoj zaštiti opštine Lopare.

Što se vodostaja rijeke Drine u Zvorniku tiče, protok je u 15 časova iznosio je 510 metara kubnih u sekundi na HE "Mali Zvornik" i 600 metara kubnih u sekundi na HE "Bajina Bašta".

"Sapna je u blagom opadanju (popunjenost korita oko 30%), dok je Hoča u blagom porastu (oko 40% popunjenosti). Snabdijevanje električnom energijom je stabilizovano – sve trafostanice na području Kozluka su pod naponom, kao i u Tršiću i Čelopeku. Riješen je i kvar na trafostanicama Zlatne vode i Arnauti. U par mjesnih zajednica u toku je čišćenje snijega", rekao je Goran Škiljević, šef Službe civilne zaštite Zvornik.

Zbog najavljenih padavina i u narednim danima sve ekipe gradske i republičke su na terenu, obilaze potencijalno ugrožena područja i dostupni su građanima za sve potrebne informacije i aktivnosti, kažu u Civilnoj zaštiti.

