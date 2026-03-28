Novi snijeg - novi problemi u saobraćaju

Nakon višečasovne obustave rada na regionalnom putu Bijeljina-Tuzla na regionalnom putu Banj brdo, saobraćaj je normalizovan ali se vozi dosta usporeno s obzirom da snijeg nije prestajao da pada, a trenutno je i maglovito, spušta se magla, tako da to otežava uslove za odvijanje saobraćaja.

Snijeg u martu nije novina, posebno na ovim prostorima, ali definitivno je da je padao većim intenzitetom nego što je bio slučaj ranije, te je već prvog dana izazvao kolaps na putevima i zbog teretnog vozila je bio onesposobljen saobraćaj u većem dijelu dana ovdje s obzirom da se popriječilo na dijelu puta i onemogućilo saobraćaj i u jednoj i u drugoj traci.

Još jedan snijeg i ponovo problemi u saobraćaju na poznatim dionicama. Na planinskim prevojima i uzvišenjima vozi se usporeno, intenzitet snijega tokom noći i jutra prouzrokovao je i obustave saobraćaja na nekoliko putnih pravaca. Jedan od njih je i regionalni putu Bijeljina-Tuzla u mjestu Banj brdo. Iako je situacija sa teretnim vozilom riješena, putnička vozila se slobodno kreću uz veliki oprez i usporeniju vožnju, slab snijeg i dalje mjestimično, a i ovdje kao i na većini planinskih prevoja saobraća se otežano zbog zaostalog ili raskvašenog snijega na kolovozu. Zbog toga je u popodnevnim časovima obustavljen je saobraćaj za teretna vozila na ovom putnom pravcu.

Put kroz naselje Tobut je osposobljen za saobraćaj nakon uklanjanja nanosa blata i kamenja s puta koji su nastali usljed obilnih padavina i izlivanja materijala iz obližnjeg kamenoloma, kažu u Civilnoj zaštiti opštine Lopare.

Što se vodostaja rijeke Drine u Zvorniku tiče, protok je u 15 časova iznosio je 510 metara kubnih u sekundi na HE "Mali Zvornik" i 600 metara kubnih u sekundi na HE "Bajina Bašta".

"Sapna je u blagom opadanju (popunjenost korita oko 30%), dok je Hoča u blagom porastu (oko 40% popunjenosti). Snabdijevanje električnom energijom je stabilizovano – sve trafostanice na području Kozluka su pod naponom, kao i u Tršiću i Čelopeku. Riješen je i kvar na trafostanicama Zlatne vode i Arnauti. U par mjesnih zajednica u toku je čišćenje snijega", rekao je Goran Škiljević, šef Službe civilne zaštite Zvornik.

Zbog najavljenih padavina i u narednim danima sve ekipe gradske i republičke su na terenu, obilaze potencijalno ugrožena područja i dostupni su građanima za sve potrebne informacije i aktivnosti, kažu u Civilnoj zaštiti.