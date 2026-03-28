Javor: Pratimo stanje na terenu iz časa u čas; Pogledajte stanje u Prijedoru

Od sinoć pratimo stanje na terenu iz časa u čas, a od ranog jutra sve dežurne ekipe su na terenu. Vodostaj Sane raste iz časa u čas i trenutno iznosi oko 320 centimetara - što je metar ispod kote proglašenja redovne odbrane od poplava. To ohrabruje, jer ne dolazi do drastičnog povećanja vodostaja, naveo je Slobodan Javor gradonačelnik Prijedora.

Vodostaj Gomjenice iznosi 438 centimetara. S tim u vezi, obavljena je inspekcija ribnjaka Saničani, koji je već primio određenu količinu vode iz Gomjenice, a prema trenutnim informacijama s terena može da primi još veliku količinu vode, što je izuzetno važno - naveo je on na Fejsbuk profilu.

Navodi da se na terenu radi bez prestanka.

"Već se intenzivno izgrađuje zemljani zečiji nasip u Gomjenici, kako odbrana ovog naselja od velike vode ne bi došla u pitanje. Iste mjere preduzimamo i u Tukovima i Raškovcu. Prema procjenama struke, ozbiljniji porast vodostaja Sane i Gomjenice moguć je tokom noći ili sutra. Zato djelujemo odmah, sistemski i bez čekanja", poručio je on.

Ističe da radnici Komunalnih usluga gotovo čitav dan pune vreće sa pijeskom i dopremaju ih na sabirne tačke u naseljima.

"Radi se studiozno i planski s jednim ciljem - da zaštitimo naš grad. U Tukovima i Raškovcu biće formirani zemljani nasipi kako bi se vodeni talas odbio i preusmjerio nizvodno, izvan urbanog područja. Bićemo spremni. Uradićemo sve što je u našoj moći da odbranimo Prijedor. Ipak svi se iskreno nadamo da to neće biti potrebno. Molim sve sugrađane da ostanu mirni i pribrani, da ne šire paniku i da prate isključivo zvanične kanale komunikacije", rekao je Javor.