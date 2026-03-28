SNSD Brčko: Pištolji nisu navijački rekviziti, zakon važi za sve

ATV

28.03.2026

15:02

СНСД Брчко: Пиштољи нису навијачки реквизити, закон важи за све
Opštinski odbor SNSD-a u Brčkom ocijenio je nedopustivim svako korištenje vatrenog i gasnog oružja u javnom prostoru, bez obzira na povod, uključujući i situacije kada se takvi postupci pokušavaju opravdati navijačkim ili drugim emocijama.

U saopštenju iz ove stranke ističe se da pištolji, puške i gasno oružje ne mogu biti tretirani kao navijački rekviziti, već predstavljaju ozbiljno kršenje zakona i direktnu prijetnju bezbjednosti građana.

Iz brčanskog SNSD-a naglašavaju da je zakon o tom pitanju jasan i nedvosmislen, te da su nadležne institucije, prije svega policija i tužilaštvo, dužne da postupaju profesionalno, nepristrasno i u skladu sa propisima, ne samo radi sankcionisanja konkretnih slučajeva već i radi uspostavljanja jasnih standarda za buduće postupanje.

"Posebno je bitno da zakon važi jednako za sve, bez izuzetaka – bilo da se oružje koristi kada `slave naši` ili `slave njihovi`", navedeno je u saopštenju, prenosi Srna.

Iz SNSD-a upozoravaju da je neprihvatljivo to što pojedinci iz političkog života, vođeni uskim interesima ili navijačkim strastima, javno relativizuju ili čak podržavaju ovakve nezakonite radnje, te u pojedinim slučajevima d‌jeluju i kao njihovi pokrovitelji.

Takvo ponašanje smatraju krajnje neodgovornim i štetnim po društvo.

Opštinski odbor SNSD-a Brčko pozvao je organizatore javnih okupljanja i manifestacija da preuzmu punu odgovornost za poštovanje zakonskih propisa Brčko distrikta, kao i za sve eventualne posljedice koje mogu proisteći iz događaja koje organizuju ili podržavaju.

"Poštovanje zakona mora biti iznad svakog pojedinačnog interesa, a bezbjednost građana ne smije biti dovedena u pitanje ni pod kojim okolnostima", poručuju iz brčanskog SNSD-a.

Tri lica prekršajno su kažnjena zbog upotrebe gasnog oružja i pirotehnike u Brčkom tokom i nakon javnog prenosa fudbalske utakmice reprezentaci.

