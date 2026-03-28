Obustavljen saobraćaj na Banj Brdu

SRNA

SRNA

28.03.2026

12:24

Обустављен саобраћај
Saobraćaj je obustavljen na putnom pravcu Bijeljina - Tuzla na lokalitetu Banj Brdo zbog popriječenih teretnih vozila, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske.

Zbog snijega na kolovozu, u prekidu je odvijanje saobraćaja za teretna motorna vozila na magistralnom putu Sarajevo-Rogatica preko Romanije.

Преврнут камион у Хрватској

Region

Prikolica kamiona se prevrnula od silovitog udara vjetra

Na putnom pravcu Podgraci - Mrakovica obustava je sobraćaja zbog obrušenih grana sa drveća i snijega na kolovozu.

Iz AMS su naveli da je zbog većeg odrona u prekidu odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Lopare, na dionici Tobut-Vukosavci, kod kamenoloma.

Zbog izlivanja vode na kolovoz, u prekidu je odvijanje saobraćaja na putu Tutnjevac-Bobetino Brdo.

U prekidu je odvijanje saobraćaja na lokalnom putu između Donje i Gornje Krćine, opština Ugljevik, zbog izlivanja rijeke Domane.

Заплијењена дрога у Црној Гори

Region

Policija na prelazu zaplijenila 21 kilogram marihuane

I na ostalim putevima u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija otežano ili usporeno.

Iz AMS posebnu pažnju skreću na dionice u višim predjelima i preko planinskih prevoja, gdje na kolovozu ima snijega, te izdvajaju dionice Banjaluka-Mrkonjić Grad preko Manjače i Banjaluka-Kneževo.

Osim odrona, postoji i opasnost od obrušavanja drveća ili grana na kolovoz.

Iz AMS dodaju da je neophodna maksimalno oprezna vožnja, uz obavezno posjedovanje zimske opreme.

U Federaciji BiH zbog izlivanja vode na kolovoz,obustavljen je saobraćaj na putevima Ormanica-Gradačac, Cerik-Dubrave kod pijace "Arizona", Vučkovci-Gračanica i Gradačac-Kerep.

Na dionicama Ključ-Bosanski Petrovac-Bihać, Bosanski Petrovac-Drvar i Karaula- Stupari na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila.

Расте Уна у Новом Граду

Republika Srpska

Oglasila se Civilna zaštita Srpske: Evo gdje su najveći problemi

Zbog osipanja kamenog materijala, jednom trakom se saobraća na Nišićima.

Putne službe rade na sanaciji i čišćenju odrona.

Preko prevoja Komar, Rostovo, Makljen, Koprivnica i Kupres otežano saobraćaju putnička vozila, dok teretna vozila moraju imati postavljene lance.

obustava saobraćaja

Bijeljina

Tuzla

