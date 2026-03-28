Logo
Large banner

Pogledajte situaciju u Prijedoru: Zaplavljene stotine objekata

Autor:

ATV

28.03.2026

10:43

Komentari:

0
Поплаве у Приједору, заплављене стотине објеката
Foto: Screenshot

Procjenjuje se da je u Prijedoru zaplavljeno između 350 i 400 kuća i pomoćnih objekata u naseljima Vrbice, Topolik, Raškovac, Puharska i uz magistralni put prema Novom Gradu, izjavio je šef Odsjeka za civilnu zaštitu grada Prijedora Miroslav Krneta.

On je naveo da su obilne padavine prouzrokovale pojavu bujičnih voda koje su podigle nivo Miloševice, Gomjenice i Sane.

"Sinoć se počelo sa punjenjem vreća u komunalnom. Biće na određenim punktovima raspoređene vreće. Gradiće se takozvani zečiji nasip na području Gomjenice. Apelujem na građane, koji imaju probleme, da se obrate na broj 121, gdje će dobiti informacije, a naš Operativno-komunikacioni centar će proslijediti nadležnim na dalje djelovanje", rekao je Krneta novinarima u Prijedoru.

On je dodao da je na jutrošnjoj sjednici Štaba za vanredne informacije rečeno da je voda ispravna za piće.

"U prekidu je snabdijevanje strujom, pogotovo na području Kozare, gdje je došlo i do zatvaranja puta. Imamo problema sa strujom na području Hambarina, Ljubije, Jutrogošte, Gornje Dragotinje", naveo je Krneta.

Prema njegovim riječima, trenutni vodostaj rijeke Sane je 309 centimetara, Gomjenice 426 centimetara, uzvodno Sana unazad 24 sata nije porasla više od 15 centimetara, dok je na području Prijedora porasla jedan metar.

"Nivo rijeke Sane u Sanskom Mostu nije u tolikom porastu koji je zabrinjavajući. Nama je veći problem sada rijeka Gomjenica koja raste. Otežano je odvijanje saobraćaja u Raškovcu i Donjim Garevcima", dodao je Krneta, prenosi "Srna".

Štab za vanredne situacije grada Prijedora proglasio je kasno sinoć prvi stepen pripravnosti odbrane od poplava, a Gradska uprava pozvala građane na dodatni oprez, praćenje zvaničnih informacija i, iz predostrožnosti, podizanje vrijednih stvari i namještaja na više spratove ili na sigurnije lokacije, kako bi se umanjile eventualne materijalne štete.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Prijedor

nevrijeme

Poplave

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Мирослав Крнета

Gradovi i opštine

Prijedor: Zaplavljeno između 350 i 400 kuća i pomoćnih objekata

1 h

0
Расту водостаји у Приједору

Gradovi i opštine

Voda ušla u podrume u Prijedoru: Vatrogasci na terenu

3 h

1
Мјерење водостаја ријеке

Gradovi i opštine

Vodostaj naglo raste: Moguće izlivanje Miloševice u naseljima u Prijedoru

13 h

0
Полиција пронашла пуцача из Брчког: Тужилац донио одлуку о њему

Gradovi i opštine

Policija pronašla pucača iz Brčkog: Tužilac donio odluku o njemu

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

04

Policija na prelazu zaplijenila 21 kilogram marihuane

12

02

Oglasila se Civilna zaštita Srpske: Evo gdje su najveći problemi

11

58

Amidžić: Interes investitora eksterna potvrda finansijske pozicije Srpske

11

57

Na graničnom prelazu zabranjen saobraćaj šleperima i teretnjacima sa prikolicom

11

54

Ekipe Elektro Bijeljine na terenu: Snijeg uzrokovao manje kvarove

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner