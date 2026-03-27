Policija pronašla pucača iz Brčkog: Tužilac donio odluku o njemu

27.03.2026

16:14

Полиција пронашла пуцача из Брчког: Тужилац донио одлуку о њему
Policija je identifikovala lice koje je sinoć pucalo u Brčkom tokom proslave nakon pobjede fudbalske reprezentacije BiH, saopšteno je iz Policije Brčko distrikta.

Kako je saopšteno, policijski službenici uočili su dva lica rođena 1981. i 2002. godine oba iz Brčkog, a koji su narušavali javni red i mir uznemirenjem građana upotrebom pirotehničkih sredstava čime su počinili prekršaj iz člana 18. Zakona o javnom redu i miru Brčko distrikta BiH, te su istim uručeni prekršajni nalozi.

Po završetku utakmice došlo je do formiranja više kolona vozila koje su se kretale ulicama grada, a naknadno je na osnovu zaprimljenih saznanja utvrđeno da je u ulici R. Dž. Čauševića iz jednog vozila došlo do rafalne pucnjave iz nepoznatog oružja.

"Odmah su preduzete mjere i radnje na identifikovanju vozila i aktera ovog događaja, te je utvrđeno da je riječ o licu rođenom 2003. godine iz Brčkog koji je pucao iz gasnog oružja marke “Ekol” kalibra 9 milimetara. O svemu je upoznat dežurni tužilac Tužilaštva Brčko distrikta BiH, koji se izjasnio da u predmetnom događaju nema elemenata krivičnog djela i da se isti procesuira kao prekršaj", saopšteno je iz policije.

Policija Brčko distrikta BiH nastavlja sa daljim aktivnostima na prikupljanju svih činjenica i okolnosti oko kršenja odredbi Zakona o oružju i municiji i Zakona o javnom redu i miru Brčko distrikta BiH, nakon čega će protiv počinilaca biti podnesen Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka Osnovnom sudu Brčko distrikta BiH.

