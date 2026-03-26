ATV u Driniću: Teška situacija u Šumskom gazdinstvu

Radenko Kuburić iz Bosanskog Petrovca oko šest godina radi kao sjekač u Šumskom gazdinstvu „Oštrelj Drinić“ u Driniću. Za ATV kaže da u preduzeću nikada nije bilo gore.

"Plate kasne, cijene su nam nikakve. Doprinosi nam se neredovno uplaćuju. Šta još da kažem? Situacija je jako teška. Ljudi nemaju više volje da rade, nemaju za šta. Cijene su nam nikakve- obračunavaju nam se plate po cjenovniku od 2002., 2003. godine", rekao je Radenko Kuburić, sjekač u ŠG "Oštrelj-Drinić".

Težak posao kao i većina njegovih kolega radi i traktorista Goran Jeličić. Iako je traktor već dva mjeseca u kvaru. Spas je, kaže, što ne zavisi od plate u gazdinstvu, jer se na svom imanju bavi proizvodnjom i uzgojem životinja. Posao u tom šumskom gazdinstvu spas je za oko 300 porodica čiji članovi rade tu. I ne samo iz Drinića nego i sa područja Bosanskog Petrovca i okolnih mjesta u FBiH.

"Sve ovdje ljudi što ima, većina ljudi, pogotovo muške populacije svi oni rade u tom preduzeću. Većina", rekao je Goran Jeličić, traktorista u ŠG "Oštrelj-Drinić".

Brojni su problemi koji muče radnike, priča predsjednik sindikata. Zabrinuti su radnici za opstanak i ostanak. Plate bi mogle da budu i znatno veće, jer su, poručuju iz sindikata, najniže u okruženju.

"Evo dva mjeseca kasne plate. Neki doprinosi i krediti još nešto više kasne. Postoji neka neizvjesnost. Na mala vrata se priča i šapuće o tome da bi se i taj neki dio vlastite mehanizacije u proizvodnji drvnih sortimenata ukidao. Radnici su poprilično zabrinuti", rekao je Dejan Prošić, predsjednik Sindikalne organizacije ŠG "Oštrelj- Drinić".

Da je u preduzeću trenutna situacija teška, jasno je i direktoru. Razumije strah radnika, ali poručuje da će zajedničkim trudom, znanjem i sposobnostima prevazići probleme. Najteže je u zimskom periodu kada su otežani uslovi za rad u šumi, a sve dodatno otežava nedostatak proizvodnih radnika.

"Ja sam prezadovoljan sa trenutnom likvidnošću. Od kada sam ja ovdje v.d. direktora šumskog gazdinstva platu isplaćujemo redovno svaki mjesec. Postoji određeno kašnjenje, ali ja se nadam kada krene proljeće i kada se malo ovremeni da ćemo i to postići", rekao je Aleksandar Smiljić, v.d. direktora ŠG "Oštrelj–Drinić".

Prihod od naknade po osnovu korištenja šuma čini 45% ukupnog budžeta Drinića. Šumsko gazdinstvo na ime naknade za 2024. i 2025. godinu duguje milion i 118 hiljada maraka. Što je više od pola godišnjeg budžeta lokalne zajednice čime se pomaže i rad jedine škole i vrtića.

"Mi smo u teškoj situaciji i rješavamo samo one stvari koje su urgentne. Mogu reći, da plate našim radnicima ne kasne i ovaj dio pomoći školi. Jer to ne smijemo dozvoliti da dođe u pitanje. Inače sve ostalo što je u investicionom dijelu smo morali izbaciti. Jer nam ta sredstva nedostaju", rekao je Drago Kovačević, načelnik opštine Petrovac-Drinić.

Šumsko gazdinstvo u Driniću ima 190 zaposlenih. To preduzeće čini 50% radnih mjesta u lokalnoj zajednici.

Šumsko gazdinstvo u Driniću počelo je sa radom 1996. godine. Tada su stvoreni uslovi za povratak na ovo područje. Oni koji ovdje žive i rade kažu da bez rada šumskog gazdinstva i prihoda ovog preduzeća u budžetu lokalne zajednice nema ni života na ovim prostorima.