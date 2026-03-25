Logo
Large banner

Počeo sedmi Samit energetike u Trebinju

Autor:

Bojan Nosović

25.03.2026

19:51

Komentari: 0

0
Седми Самит енергетике Требиње
Foto: ATV

Energetska tranzicija i budućnost, vještačka inteligencija u energetici, obnovljivi izvori i saradnja to je samo dio ono o čemu se ovih dana priča u Trebinju jer je počeo sedmi SET. Stigli su važni gosti, a energo čelnici Srpske kažu da se imaju sa čim pohvaliti.

"Mi smo apsolutno opredijeljeni da izgradimo obnovljive izvore energije u Republici Srpskoj, opredijeljeni smo da svu tu energiju imamo kao višak, moći ćemo je plasirati na inostrano tržište", kaže Luka Petrović, direktor ERS.

"Ukupna investiciona vrijednost svih energetskih projekata u Republici Srpskoj je negdje oko 5,4 milijarde maraka. To je veliki izazov koji je Republika imala pred sobom i mi kao donosioci odluka", poručuje Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva Srpske.

Energetika je uvijek top teme zato je Trebinje top mjesto za ovakvu manifestaciju, kaže ministar Staša Košarac koji je na SETu od samog početka.

"Mi danas ovdje u Trebinju imamo 900 učesnika, predstavnika Kine, Amerike , Turske, zemalja Zapadnog Balkana, zapadnih zemalja Evrope govori o tome da su i drugi prepoznali kapacitet Republike Srpske, adekvatne politike institucija Republike Srpske", rekao je Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH .

Trebinjski samit je značajan i za cijeli region.

"Možda je ovaj skup danas trenutak da malo izađemo pred javnost sa onim šta smo uradili", ističe Dušan Živković, direktor Elektroprivrede Srbije.

"Razmjenjujemo ideje prijedloge, mi predstavljamo šta smo uradili druge kompanije šta su one", kaže Milutin Đukanović, direktor Elektroprivrede Crne Gore.

Energetika je stub razvoja kompletnog regiona a Srpska ima veliki potencijal.

"Ono što nam treba, treba nam brza reakcija, moramo brže da realizujemo sve započete projekte i da utičemo na administraciju da administracija brže rješava sve neophodne dozvole i dokumentaciju koja je neophodna da bi se investicija realizovala", rekao je Goran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske.

"Siguran sam da su svi ljudi iz oblasti biznisa koji se naslanja na energetiku danas ovdje. Samim tim i IRB koji podržava investicije u energetskom sektoru, obnovljivim izvorima energije", uvjeren je Nedeljko Ćorić, direktor IRB-a.

Prisustvo ljudi iz 15 država mnogo znači za Trebinje. Kongresni turizam je budućnost kaže gradonačelnik. Zato...

"Očekujemo ove godine u maju početak radova na izgradnji kongresnog centra", najavljuje Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.

Dok se čeka kongresni centar u trebinjskom Kulturnom centru će se desiti sedam panel i jedna plenarna sesija u naredna tri dana. SET završava u petak.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner