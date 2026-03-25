BiH dobija još jedan moderni tržni centar

ATV

25.03.2026

17:19

Корнер Парк Чапљина
Foto: Screenshot

Nakon višemjesečnog iščekivanja, Čapljina dobija jedan od najvažnijih investicijskih projekata u gradu – tržni centar Korner Park, koji će svoja vrata zvanično otvoriti u četvrtak, 26. marta, s početkom u 10 sati.

Svečano otvaranje označiće početak rada centra koji donosi potpuno novo iskustvo kupovine, ali i dodatno pozicionira Čapljinu kao sve značajnije trgovačko i poslovno središte u regiji.

Вода поткопава пут у Шарговцу

Banja Luka

Mještani Banjalučkog naselja: Ugrožena bezbjednost prolaznika

Već na dan otvaranja posjetioce očekuje niz prepoznatljivih domaćih i međunarodnih trgovina, među kojima su dm drogeri markt, Pepko, Sinsej i Nameks. Ova kombinacija popularnih lanaca čini Korner Park jedinstvenim u Čapljini, jer dosad ovakav izbor trgovina bio je karakterističan samo za veće urbane sredine.

Više od šopinga

Korner Park nije zamišljen samo kao trgovačka destinacija.

Ivica Dačić

Srbija

Ivica Dačić otkrio detalje zdravstvenog stanja: "Lebdio sam između života i smrti"

U sklopu centra posjetiteljima će biti na raspolaganju kafe bar, dječja igraonica i drugi sadržaji prilagođeni svim generacijama, čime se naglašava porodični karakter centra i njegova funkcionalnost za svakodnevni život.

Impresivna infrastruktura

Centar se prostire na ukupno 19.000 kvadratnih metara, dok sam objekt zauzima 5.000 kvadratnih metara moderno uređenog prostora.

туча-песница-шака

Srbija

Jezivo nasilje: Zvjerski nasrnuo na suprugu, udarao je šakama u glavu

Posjetiocima je na raspolaganju 250 parkirnih mjesta, što dodatno potvrđuje fokus na pristupačnost i praktičnost.

tržni centar

Čapljina

Više iz rubrike

Бијељина

Gradovi i opštine

Problemi u Bijeljini se samo gomilaju

23 h

1
Гацко Скупштина

Gradovi i opštine

"Igra prestola" u Gacku

23 h

0
Због раста цијена горива поскупљује такси

Gradovi i opštine

Zbog rasta cijena goriva poskupljuje taksi

1 d

0
Гатачки СНСД одбио коалицију са ДНС-ом, ништа од нове већине

Gradovi i opštine

Gatački SNSD odbio koaliciju sa DNS-om, ništa od nove većine

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

58

Centralne vijesti, 25.03.2026.

18

57

Preminuo čuveni Alen Bibić

18

56

Pukla tikva: Vlahović raskinuo sa dugogodišnjom partnerkom

18

48

Ima samo 18 godina i već vozi kamion: Martina oduševila sve

18

39

Šta nas čeka za Uskrs - objavljena prognoza

