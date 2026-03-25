BiH dobija još jedan moderni tržni centar

25.03.2026
Nakon višemjesečnog iščekivanja, Čapljina dobija jedan od najvažnijih investicijskih projekata u gradu – tržni centar Korner Park, koji će svoja vrata zvanično otvoriti u četvrtak, 26. marta, s početkom u 10 sati.
Svečano otvaranje označiće početak rada centra koji donosi potpuno novo iskustvo kupovine, ali i dodatno pozicionira Čapljinu kao sve značajnije trgovačko i poslovno središte u regiji.
Već na dan otvaranja posjetioce očekuje niz prepoznatljivih domaćih i međunarodnih trgovina, među kojima su dm drogeri markt, Pepko, Sinsej i Nameks. Ova kombinacija popularnih lanaca čini Korner Park jedinstvenim u Čapljini, jer dosad ovakav izbor trgovina bio je karakterističan samo za veće urbane sredine.
Korner Park nije zamišljen samo kao trgovačka destinacija.
U sklopu centra posjetiteljima će biti na raspolaganju kafe bar, dječja igraonica i drugi sadržaji prilagođeni svim generacijama, čime se naglašava porodični karakter centra i njegova funkcionalnost za svakodnevni život.
Centar se prostire na ukupno 19.000 kvadratnih metara, dok sam objekt zauzima 5.000 kvadratnih metara moderno uređenog prostora.
Posjetiocima je na raspolaganju 250 parkirnih mjesta, što dodatno potvrđuje fokus na pristupačnost i praktičnost.
