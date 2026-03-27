Snijeg zameo, nestalo struje: U USK obustavljena nastava

U Unsko-sanskom kantonu danas neće biti nastave u osnovnim školama zbog otežanih vremenskih uslova i problema sa napajanjem električnom energijom.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona donijelo je odluku o obustavi nastave u osnovnim školama dok se ne stvore uslovi za rad, javljaju federalni mediji.

Snijeg je uzrokovao probleme u Unsko-sanskom kantonu, Cazin je bez električne energije, a u Bihaću je 30 centimetara snijega.