Snijeg pravi probleme u Banjaluci: Palo drvo na automobile

Dio stabla koji je pukao pod težinom snijega jutros, 27. marta, pao je na automobile na parkingu u centru Banjaluke.

Kako pišu građani na društvenim mrežama, drvo je palo na parkingu u blizini ulica Branka Majstorovića i Braće Mažar i majke Marije.

Banjaluka je jutros osvanula pod snijegom, što je iznenadilo brojne građane, iako su meteorolozi najavljivali naglu promjenu vremena.

Prema prognozama, nestabilno vrijeme zadržaće se i u narednim danima, uz smjenu kiše i snijega, te osjetno niže temperature u odnosu na prethodni period.