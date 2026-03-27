Snijeg pravi probleme u Banjaluci: Palo drvo na automobile

ATV

27.03.2026

09:55

Снијег прави проблеме у Бањалуци: Пало дрво на аутомобиле
Foto: ATV

Dio stabla koji je pukao pod težinom snijega jutros, 27. marta, pao je na automobile na parkingu u centru Banjaluke.

Kako pišu građani na društvenim mrežama, drvo je palo na parkingu u blizini ulica Branka Majstorovića i Braće Mažar i majke Marije.

Banjaluka je jutros osvanula pod snijegom, što je iznenadilo brojne građane, iako su meteorolozi najavljivali naglu promjenu vremena.

Снијег у Бањалуци

Banja Luka

Zima se ne predaje, drastična promjena vremena: Banjaluka pod snijegom!

Prema prognozama, nestabilno vrijeme zadržaće se i u narednim danima, uz smjenu kiše i snijega, te osjetno niže temperature u odnosu na prethodni period.

