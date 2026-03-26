Sve na račun građana Banjaluke: Nastavlja se neustavno subvencionisanje

Umjesto sistemskog rješenja, roditelji su ponovo postali kolateralna šteta političkih poigravanja u Gradskoj Upravi. Ne odustaju u banjalučkoj Gradskoj upravi da donose Pravilnike mimo Ustava i zakona, pa se bune kada ih Ustavni sud ospori.

Ovaj put o sufinansiranju troškova usluge boravka djece u privatnoj predškolskoj ustanovi. Dok struka upozorava na procedure i ustavnost, roditelji i porodice u trenutku globalne krize strahuju za kućne budžete.

"Najbolja opcija je proširivanje postojećih kapaciteta, u smislu da javni vrtići mogu da obezbjede sve kapacitete i potrebe za predškolski boravak, a ono što je isto tako bitno dok se ti kapaciteti ne obezbjede da se riješi što veće izjednačavanje iznosa sa kojim roditelji utiču bilo da djeca idu u javnu ili privatnu predškolsku ustanovu", rekao je Boris Gluvić, roditelj.

I pored jasne sudske odluke, Gradska uprava ne odustaje od svojih namjera za subvencionisanje. Poručuju da je odluka razočaravajuća i najavljuju nastavak isplata. To u praksi znači svjesno ignorisanje odluke vrha pravosuđa u Republici Srpskoj.

Društvo Kraj rudarenja u Omarskoj: Radnici protestuju, sudbina u rukama Suda

"Banjaluka će nesmetano nastaviti da isplaćuje sve subvencije roditeljima kao i do sada, naši planovi su da te subvencije, što se tiče iznosa budu i veće, najavićemo na vrijeme kada to bude moguće kada pristupimo realizaciji. Onaj ko je pokrenuo ocjenu ustavnosti ovako jedne važne stvari koja toliko znači u budžetu građana i roditelja Banjaluke zaista ne misli dobro djeci ni roditeljima ni ovom gradu. Ja se mnogo više brinem za druge lokalne zajednice koje su od Banjaluke prepisale ovu mjeru", rekla je Mirna Savić Banjac, gradski menadžer.

Dok Gradska uprava rješenje vidi isključivo u tehničkim prepravkama pravilnika, sa druge strane upozorenja stižu o tome da se pomoć građanima ne može mjeriti političkom voljom već poštovanjem zakona. Rješenje iz SNSD-a vide i u sistemskim ulaganjima koja doprinose gradu i zajednici dugoročno. Najavili su ulaganja od oko tri miliona maraka iz budžeta na povećanje plata zaposlenima u predškolskim ustanovama, izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata.

"Taj pravilnik kao opšti akt nije u skladu sa zakonom i Ustavom RS, dakle mi kao politička partija ćemo svakako podržati svaku pomoć i roditeljima i djeci, ali da se to radi u skladu sa zakonom i u skladu naravno sa Ustavom", rekao je Goran Maričić, v.d. predsjednika Gradskog odbora SNSD Banjaluka.

Prava roditelja i djece mora da budu na prvom mjestu, ali i pravne procedure mora da budu ispoštovane. Umjesto političkih poena, Banjaluci su potrebna sistemska ulaganja u produžene boravke i školstvo. U suprotnom, svaka nova pravna neusaglašenost i političko previranje ponovo će imati najveći uticaj na kućne budžete, živote i prava svih građana Banjaluke.