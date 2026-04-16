Tramp najavio pregovore: Iran upozorava na "opasne posljedice"

Američke snage treći dan blokiraju brodski saobraćaj ka iranskim lukama u Persijskom zalivu ili iz njih. U Bijeloj kući očekuju novu rundu pregovora SAD i Irana u Islamabadu, a Donald Tramp najavljuje i razgovore lidera Izraela i Libana.

Iran upozorava na "opasne posljedice" američkih poteza u Persijskom zalivu

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči upozorio je na "opasne posljedice" američkih stavova i akcija usmjerenih na Persijski zaliv i Ormuski moreuz.

Arakči je tokom telefonskog razgovora sa kineskim kolegom Vang Jijem rekao da bi, kako je naveo, "provokativne akcije" Sjedinjenih Američkih Država dodatno zakomplikovale situaciju u regionu, aludirajući na pokušaje Vašingtona da uspostavi, kako to naziva, "pomorsku blokadu" Irana i utiče na brodski saobraćaj kroz moreuz, prenio je portal "Pres TV".

U razgovoru sa kineskim zvaničnikom, iranski ministar je iznio i najnovija regionalna dešavanja nakon što su Sjedinjene Američke Države objavile dvonedjeljno zatišje u napadima na Iran.

Predsjednik SAD Donald Tramp je rekao da prijedlog od 10 tačaka koji je izneo Iran predstavlja "upotrebljivu osnovu za pregovore".

Ipak, nakon razgovora o prekidu vatre održanih u Islamabadu, Teheran je izrazio žaljenje da su, kako navodi, "prekomjerni zahtjevi" Vašingtona spriječili uspjeh pregovora.

Iranski zvaničnici su istakli da je potpuni prekid svih oblika napada protiv zemlje "ključni" uslov Islamske Republike.

Arakči je u razgovoru takođe zahvalio Kini i Rusiji na odluci da se suprotstave, kako je naveo, "nerazumnom" i jednostranom nacrtu rezolucije u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija o regionalnoj situaciji.

Kina i Rusija su 7. aprila uložile veto na rezoluciju Savjeta bezbjednosti UN kojom se Iran poziva da ponovo otvori Ormuski moreuz, koji je Teheran zatvorio za, kako navodi, "neprijateljske zemlje i njihove saveznike nakon najnovijeg talasa američkih i izraelskih napada".

Arakči je ocijenio da je protivljenje Pekinga i Moskve pomoglo da se spriječi dalja eskalacija tenzija u regionu. Kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji pohvalio je "otpornost" iranskog naroda tokom sukoba i naglasio spremnost Pekinga da pomogne naporima za unapređenje diplomatije i okončanje krize.

Tramp: Danas pregovori lidera Izraela i Libana

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će danas biti održani pregovori između Izraela i Libana o primirju.

On je na svojoj društvenoj mreži napisao da će pregovori biti obavljeni između lidera dvije zemlje.

"Pokušavam da dobijem malo prostora za disanje između Izraela i Libana. Prošlo je mnogo vremena otkako su dva lidera razgovarala, oko 34 godine. To će se dogoditi danas", napisao je Tramp.

Dok se američka blokada iranskih luka u Persijskom zalivu nastavlja, Donald Tramp kaže da je Kina "srećna" jer Amerika "trajno" otvara Ormuski moreuz.

Tramp tvrdi da mu je u telefonskom razgovoru kineski predsjjednik Si Đinping obećao da više neće prodavati oružje Teheranu.

Američke snage već treći dan ne dozvoljavaju slobodan saobraćaj tankerima koji se kreću ka iranskim lukama ili iz njih.

Centralna komanda američke vojske saopštila je da je deset brodova do sada vraćeno, kao i da nijedan brod nije probio američku blokadu otkako je počela u ponedjeljak.

Naredna runda pregovora između SAD i Irana najverovatnije će biti održana u Islamabadu, rekla je portparolka Bijele kuće Kerolajn Livit.

Kako je navela, još ništa nije zvanično, ali američka administracija gaji optimizam u vezi sa izgledima za konačni dogovor.

Benjamin Netanjahu kaže da je Izrael spreman za mogućnost da se borbe sa Iranom nastave, dok traju neprestani udari protiv Hezbolaha.

Premijer Izraela smatra da je prerano reći kako će se situacija sa Iranom dalje odvijati, dodajući da očekuje bilo koji scenario.

Istakao je da izraelske snage nastavljaju udare na Hezbolah u Libanu, iako je pohvalio prekjučerašnje razgovore dva ambasadora u Vašingtonu.