Kazna do 1.200 evra zbog greške u Grčkoj: Evo koliko tačno smijete boraviti

16.04.2026 07:21

Санторини Грчка
Foto: Pexel/Jimmy Teoh

Državljani Srbije, koja ne pripada zemljama Šengena, u Grčkoj, kao i svim ostalim zemljama ove zone, mogu boraviti neprekidno ili tokom više odlazaka 90 dana u periodu posljednjih 180 dana (šest mjeseci).

Ali, ukoliko ostanete duže od 90 dana bez vize ili boravišne dozvole, možete dobiti kaznu ili zabranu ulaska u Šengen zonu. Ovo su sva pravila, kao i način kako možete izračunati koliko vam je ostalo dana boravka uz pomoć „šengenskog kalkulatora”.

Takođe, i za vlasnike nekretnina u Grčkoj važi isto pravilo - posjedovanje nekretnine ne produžava boravak vlasnika samo po sebi. Zato je potrebno redovno voditi računa o danima boravka. Uvijek provjeravajte posljednjih 180 dana, a ne datum prvog ulaska u Grčku, čak i ako ste više puta izlazili i ulazili.

Period od 180 dana se prilikom svakog sljedećeg putovanja gleda unazad, tj. unazad od datuma vašeg sljedećeg planiranog ulaska u Grčku, ističe portal Grčka info. Najbolje je da izbrojite koliko ste dana proveli u Grčkoj u posljednjih 180 i znaćete da li vam je ostao neki dan za boravak ili nije. Takođe, imajte u vidu da je period od 180 dana „klizni”, tako da se za bilo koji datum uvijek provjerava tih posljednjih 180 dana.

Šengenski kalkulator

Turisti koji ostaju duže i vlasnici stanova u Grčkoj često su zbunjeni ovim pravilom i nisu sigurni kako da izračunaju kada najkasnije treba da izađu iz zemlje. Od pomoći će vam biti „šengenski kalkulator” kojem možete pristupiti putem interneta.

U polja unosite datume ulaska u Grčku nakon čega će vam kalkulator izračunati preostali broj dana koji možete provesti u Grčkoj ili bilo kojoj drugoj zemlji Šengena. Ako ste više puta ulazili u Grčku, unesite sve datume ulaska hronološkim redom.

Kako na granici znaju koliko ste dugo bili u Grčkoj?

Prekoračeni boravak nikada ne ostaje neprimijećen. Na pasošu ćete dobiti pečat pri ulasku i izlasku iz zemlje, a sistem će službenicima na graničnom prelazu pokazati koliko dugo ste boravili u Grčkoj.

Namjerno ili nenamjerno, prekoračenje boravka ne ostaje nekažnjeno, a kazna može biti deportacija ili čak zabrana ulaska u Šengen zonu na određeno vrijeme. Konkretno u Grčkoj, kazne za prekoračenje 90-dnevnog perioda kreću se od 600 do 1.200 evra.

Ako niste u mogućnosti da izađete iz Grčke prije isteka 90 dana i želite da se prijavite za produženje boravka, morate kontaktirati najbliži Biro za strance najmanje dvije sedmice ranije.

Važno upozorenje

Takođe, imajte u vidu da pravilo 90/180 dana važi za sve zemlje šengenske zone. To znači da se dani provedeni u Grčkoj računaju zajedno sa boravkom u drugim državama Šengena.

Tri boravišne dozvole u Grčkoj

Državljani Srbije mogu boraviti u Grčkoj na tri osnovna načina:

  • Kratkoročni boravak (do 90 dana u periodu od šest mjeseci) – bez vize.
  • Privremeni boravak (duži od 90 dana, kraći od pet godina) – posao, studije, investicije.
  • Stalni boravak i državljanstvo (poslije pet do sedam godina legalnog boravka).

Ukoliko planirate boravak duži od tri mjeseca, neophodno je podnijeti zahtjev za nacionalnu vizu (D) u Ambasadi Grčke u Beogradu.

