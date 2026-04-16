Logo
Large banner

Jezivi detalji masakra u školi: Nastavnica ubijena dok je pokušavala da zaštiti učenike

Autor:

ATV
16.04.2026 07:01

Komentari:

0
Полиција и хитна помоћ испред школе у Турској гдје се догодила пуцњава
Foto: Tanjug / AP / IHA

Nastavnica matematike Ajla Kara jedna je od devet žrtava napada na školu u centru Kahramanmaraša na jugoistoku Turske.

Nastavnica je prema navodima lokalnih medija, svojim tijelom branila svoje učenike od pomahnitalog osmaka Ise Arasa Mersinlija koji je ušao u školu između dvije smjene i počeo da puca. Svjedoci su izjavili da se Ajla bez oklijevanja bacila pred svoje učenike kada je napadač ušao u učionicu nakon čega je pogođena sa više metaka. Učenici koji su preživjeli napad ispričali su da je pokušala da zaustavi metke svojim tijelom.

Osmak ušao u školu sa oružjem i otvorio vatru

Ministar unutrašnjih poslova Mustafa Čiftčij rekao je da je četrnaestogodišnji učenik osmog razreda, koji je pohađao školu u popodnevnoj smjeni, ušao oko 13.30 u jednu, a potom u drugu učionicu sa oružjem koje je donio od kuće i otvorio vatru.

Ostalih osam žrtava su učenici, dok je 13 đaka povrijeđeno, a troje od njih se prema posljednjim informacijama bori za život.

Učenik osmog razreda, koji je počinio masakr, pronađen je mrtav. Napad nije klasifikovan kao teroristički dok su roditelji napadača privedeni.

- Troje povrijeđenih je u kritičnom stanju. Izražavam saučešće porodicama svih učenika i nastavnika koji su poginuli u ovom gnusnom napadu. Izražavam saučešće našoj naciji. Takođe se molim Bogu za brz oporavak svih povrijeđenih koji se trenutno liječe u našim bolnicama. Ovaj incident je pojedinačni čin koji je počinio učenik i nije teroristički akt. Stoga želim još jednom da izrazim koliko smo duboko ožalošćeni zbog ovakvog događaja juče u Šanliurfi i danas u Marašu - rekao je ministar.

Oružje donio od kuće – otac bivši policajac

Policija je zatekla Mersinlija bez znakova života.

- Napadač je pucao u sebe tokom napada. Nije poznato da li je u pitanju bilo samoubistvo ili je sebe slučajno upucao. Njegov otac je bivši policajac. Sumnjamo da je uzeo njegovo oružje. Došao je sa pet pištolja i sedam okvira i ušao u dvije učionice - rekao je guverner Mukerem Unluer.

Tijelo napadača iznijeto je iz škole u crnoj vreći i unijeto u oklopno policijsko vozilo. Na snimcima koji kruže na društvenim mrežama vidi se da je gomila koja je čekala ispred škole pokušala da zaustavi vozilo koje je uz dosta muke uspjelo da se probije.

Drugi napad na školu u Turskoj za manje od 48 sati

Ovo je inače drugi napad na školu u Turskoj za manje od 48 sati. Policija je u ponedjeljak, reagovala na dojavu u pucnjavi u tehničkoj školi u Sivereku na jugu Turske. Napadač, identifikovan kao devetnaestogodišnji Omer Ket, ušao je u školski kompleks naoružan sačmaricom i počeo da puca nasumično, izazvavši paniku među učenicima i zaposlenima, a povrijeđeno je 16 osoba.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Turska

Škola

Pucnjava

Turska pucnjava škola

učenici

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner