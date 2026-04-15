Oglasila se Bijela kuća: Gdje bi mogli biti novi pregovori SAD-a i Irana?

Naredna runda pregovora između SAD i Irana najvjerovatnije će biti održana u Islamabadu, rekla je portparolka Bijele kuće Kerolajn Livit.

Kako je navela, još ništa nije zvanično, ali američka administracija gaji optimizam u vezi sa izgledima za dogovor.

Dodala je da bi nastavak pregovora bio u Islamabadu kao i prošli put.

Portparolka je odbacila navode o produženju prekida vatre.

- Vidjela sam opet neke loše izvještaje da smo formalno zatražili produženje prekida vatre. To nije istina, u ovom trenutku smo i dalje veoma angažovani u ovim pregovorima - rekla je Livitova.