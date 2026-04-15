Oglasila se Bijela kuća: Gdje bi mogli biti novi pregovori SAD-a i Irana?

Autor:ATV
Komentari:0
Naredna runda pregovora između SAD i Irana najvjerovatnije će biti održana u Islamabadu, rekla je portparolka Bijele kuće Kerolajn Livit.
Kako je navela, još ništa nije zvanično, ali američka administracija gaji optimizam u vezi sa izgledima za dogovor.
Dodala je da bi nastavak pregovora bio u Islamabadu kao i prošli put.
Portparolka je odbacila navode o produženju prekida vatre.
- Vidjela sam opet neke loše izvještaje da smo formalno zatražili produženje prekida vatre. To nije istina, u ovom trenutku smo i dalje veoma angažovani u ovim pregovorima - rekla je Livitova.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
22
58
22
45
22
41
22
31
22
24
Trenutno na programu