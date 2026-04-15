Tramp: Si Đinping potvrdio da Peking ne šalje oružje Teheranu

15.04.2026 13:16

Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима током котрљања ускршњих јаја на Јужном травњаку Бијеле куће, у понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Predsjednik Kine Si Đinping potvrdio je da Peking ne učestvuje u slanju oružja Iranu, izjavio je predsjednik SAD Donald Tramp.

On je u intervjuu za "Foks biznis" naveo da je ranije od Sija zatražio da Peking ne šalje oružje Teheranu.

- Poslao sam mu pismo, poručivši mu da to ne treba da radi. On je poslao pismo u kojem je naveo da, u suštini, to neće raditi - rekao je Tramp.

Američki predsjednik naglasio je da "nikada nije bilo lako poslovati sa Kinom", ali je ocijenio da ima dobar lični odnos sa Sijem.

(SRNA)

Prsluk za spasavanje sa Titanika ide na aukciju: Na njemu je 8 potpisa preživjelih, a cijena ostavlja bez daha

Maja Isović Dobrijević: Nisu tačne tvrdnje Drinića, djeca se ne liječe preko SMS poruka

Vlada FBiH usvojila zaključak: Zadužuju se 800 miliona evra na Londonskoj berzi!

Lavrov: Brisel i London ometaju normalizaciju diplomatskih odnosa Moskve i Vašingtona

Komunikacija kitova ulješura ima sličnosti sa obrascima ljudskog govora

