Tramp: Si Đinping potvrdio da Peking ne šalje oružje Teheranu

Predsjednik Kine Si Đinping potvrdio je da Peking ne učestvuje u slanju oružja Iranu, izjavio je predsjednik SAD Donald Tramp.

On je u intervjuu za "Foks biznis" naveo da je ranije od Sija zatražio da Peking ne šalje oružje Teheranu.

- Poslao sam mu pismo, poručivši mu da to ne treba da radi. On je poslao pismo u kojem je naveo da, u suštini, to neće raditi - rekao je Tramp.

Američki predsjednik naglasio je da "nikada nije bilo lako poslovati sa Kinom", ali je ocijenio da ima dobar lični odnos sa Sijem.

(SRNA)