Mađar se posvađao sa voditeljem u emisiji

15.04.2026 10:48

Петер Мађар гестикулира док разговара са медијима у Будимпешти, Мађарска, у понедељак, 13. априла 2026. године, након што је побиједио странку премијера Виктора Орбана на парламентарним изборима у земљи.
Foto: Tajug/AP Photo/Denes Erdos

Lider stranke Tisa, koja je pobijedila na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, Peter Mađar učestvovao je u direktnom programu Košut radija, gd‌je je došlo do više prekida i verbalnih sukoba između njega i voditelja emisije.

Na početku razgovora Mađar je kazao da, nakon formiranja vlade, planira da obustavi emitovanje, kako ih je nazvao, "propagandnih medija", kao i donošenje novog zakona o medijima i formiranje novog regulatornog tijela, prenio je portal "VG".

Tokom emisije voditelj i Mađar su više puta prekidali jedan drugog, pri čemu je voditelj insistirao da postavlja pitanja i tvrdio da su Mađaru ranije bili upućivani pozivi za gostovanje, dok je Mađar naveo da nije imao priliku da se pojavi u javnim medijima u posljednjih godinu i po dana.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp o sporazumu sa Iranom: Veoma moguće

U nastavku je Mađar govorio o planovima svoje stranke, uključujući mjere protiv korupcije, osnivanje Nacionalne kancelarije za povraćaj i zaštitu imovine, kao i pokretanje istraga o imovini poslanika i njihovih porodica unazad 20 godina.

Na pitanje o spoljnopolitičkim kontaktima naveo je da nije razgovarao sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim, uz obrazloženje da još nije na funkciji premijera.

Tokom emisije voditelj je u više navrata pozivao Mađara da se obrati slušaocima i precizira političke planove, dok je Mađar tvrdio da ga voditelj prekida i da mu ne omogućava da iznese stavove u potpunosti.

Peter Mađar

Stranka Tisa

Mađarska izbori 2026

Mađarska izbori rezultati

Mađarska

Voditelj

Više iz rubrike

Предсједник Доналд Трамп стиже из Плаве собе да говори о рату у Ирану из Крос хола Бијеле куће у сриједу, 1. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp o sporazumu sa Iranom: Veoma moguće

1 h

0
Свиреп злочин: Убио старца бетонским блоком

Svijet

Svirep zločin: Ubio starca betonskim blokom

1 h

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров на конференција за новинаре након састанка са египатским министром спољних послова Бадром Абделатијем у вили Зинаиде Морозове у Москви.

Svijet

Lavrov: Srpski narod se pita za svoju budućnost

1 h

0
Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре

Svijet

Tramp komentarisao izbore u Mađarskoj

2 h

0

11

42

Ako ste rođeni u jednom od ovih znakova, u maju vam se smiješi veliki novčani dobitak

11

34

Na ovim pumpama povrat od 0,10 KM po litru goriva, oglasio se Minić

11

30

Kupovina "salonca" pustoši novčanik: Isplati li se više polovnjak?

11

24

Taliću pet godina zatvora za brutalno razbojništvo u Gradišci

11

17

Ako imate česte jutarnje glavobolje, ovo morate znati

