Mađar se posvađao sa voditeljem u emisiji

Lider stranke Tisa, koja je pobijedila na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, Peter Mađar učestvovao je u direktnom programu Košut radija, gd‌je je došlo do više prekida i verbalnih sukoba između njega i voditelja emisije.

Na početku razgovora Mađar je kazao da, nakon formiranja vlade, planira da obustavi emitovanje, kako ih je nazvao, "propagandnih medija", kao i donošenje novog zakona o medijima i formiranje novog regulatornog tijela, prenio je portal "VG".

Tokom emisije voditelj i Mađar su više puta prekidali jedan drugog, pri čemu je voditelj insistirao da postavlja pitanja i tvrdio da su Mađaru ranije bili upućivani pozivi za gostovanje, dok je Mađar naveo da nije imao priliku da se pojavi u javnim medijima u posljednjih godinu i po dana.

U nastavku je Mađar govorio o planovima svoje stranke, uključujući mjere protiv korupcije, osnivanje Nacionalne kancelarije za povraćaj i zaštitu imovine, kao i pokretanje istraga o imovini poslanika i njihovih porodica unazad 20 godina.

Na pitanje o spoljnopolitičkim kontaktima naveo je da nije razgovarao sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim, uz obrazloženje da još nije na funkciji premijera.

Tokom emisije voditelj je u više navrata pozivao Mađara da se obrati slušaocima i precizira političke planove, dok je Mađar tvrdio da ga voditelj prekida i da mu ne omogućava da iznese stavove u potpunosti.