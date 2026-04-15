Lavrov: Srpski narod se pita za svoju budućnost

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da se srpski narod mora pitati za svoju budućnost, te istakao da EU pokušava da pretvori Srbiju u tampon-zonu za konfrontaciju sa Rusijom.

Lavrov je rekao da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u razgovorima sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom više puta istakao da evropsku perspektivu vidi prvenstveno u smislu ekonomskih interesa Srbije i njenih interesa za integraciju u infrastrukturu koju je stvorila EU.

Hronika U "audiju" prevozio više od 4,5 kilograma droge

"Srpski narod se mora pitati kakvu budućnost vidi za sebe i Vučić to odlično razumije", rekao je Lavrov na konferenciji za novinare nakon sastanka sa kineskim liderom Si Đinpingom u Pekingu.

On je naveo da će interes Srbije uvijek biti realizovan bez ugrožavanja odnosa sa Rusijom, jer, kako kaže, sva istraživanja javnog mnjenja pokazuju da srpski narod istorijski ima veoma pozitivan odnos prema Ruskoj Federaciji, kao i prema Kini.

On je podsjetio da je Vučić više puta izjavio da se neće pridružiti EU pod uslovima koji su antiruski, prenose ruski mediji.

Hronika Službenik Suda BiH uhapšen zbog pronevjere oduzetog novca

"Poštujemo ovaj stav, ali čujemo i šta Evropa govori. Srbiji govore - možete da nastavite pregovore o pristupanju ako ispunite dva uslova: priznajte nezavisnost takozvanog Kosova, što je dovoljno da se razumije antisrpska priroda stava Brisela i drugo - morate se pridržavati svih sankcija koje EU uvodi protiv Ruske Federacije", objasnio je Lavrov.

Prema njegovim riječima, za razliku od EU, Rusija je zainteresovana da na Balkanu postoji infrastruktura koja ujedinjuje – ekonomska, kulturna i svaka druga.

Zdravlje Namirnice koje možete jesti bez griže savjesti za užinu

"Istom cilju ujedinjenja teži i kineska inicijativa `Pojas i put` koja je takođe veoma popularna na Balkanu i aktivno se promoviše. Stoga smo mi, kao i Kina, za srpski narod. Ne sumnjam da ćemo poštovati izbor upravo srpskog naroda", zaključio je Lavrov.

(SRNA)