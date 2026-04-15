April ključan za orezivanje: Ove biljke će vam zahvaliti bogatim cvjetovima

S dolaskom proljeća većina baštovanskih aktivnosti vrti se oko sađenja, presađivanja i planiranja novih kombinacija boja.
April nije samo mjesec za sadnju cvijeća, već je i ključan mjesec za jedan često zanemaren, ali izuzetno važan korak: orezivanje.
Upravo u ovom periodu biljke ulaze u fazu snažnog rasta, a pravilnim orezivanjem može se usmjeriti njihova energija prema razvoju novih izdanaka i bogatijem cvjetanju.
Orezivanje ne služi samo za estetiku. Uklanjanjem suvih, oštećenih ili pregustih grana poboljšava se prozračnost biljke, smanjuje rizik od bolesti i podstiče stvaranje novih pupova. Rezultat su zdravije biljke, intenzivnije boje i cvjetovi koji traju duže.
U nastavku su cvjetnice koje će posebno profitirati od aprilskog orezivanja.
Ruže su među biljkama koje najviše profitiraju od proljećnog orezivanja. U aprilu se uklanjaju sve suve, oštećene i slabe grane, kao i one koje rastu prema unutrašnjosti grma.
Zdrave izdanke potrebno je skratiti iznad spoljnjeg pupoljka kako bi se podstaklo grananje prema spolja. Ovakav rez omogućuje bolju cirkulaciju vazduha i više svjetla, što rezultira snažnijim rastom i obilnijim cvjetanjem tokom cijele sezone.
Iako je poznata po svojoj otpornosti, lavanda voli laganu proljećnu njegu. U aprilu se uklanjaju suvi vrhovi i lagano oblikuje grm, pazeći da se ne sječe preduboko u drvenasti dio biljke. Redovnim orezivanjem lavanda zadržava kompaktan oblik, ne "raspada" se i tokom ljeta daje više cvjetova bogatih eteričnim uljima.
Kod hortenzija je važno prepoznati vrstu. Hortenzije koje cvjetaju na novim izdancima mogu slobodnije da se orezuju, čak i jače, kako bi se podstakao rast velikih cvjetnih kugli.
Kod onih koje cvjetaju na starom drvetu preporučuje se samo uklanjanje suvih cvijetova i oštećenih grana. Pravilno orezivanje obezbjeđuje ravnotežu između rasta i cvjetanja.
Pelargonije koje su prezimile potrebno je u aprilu skratiti kako bi se podstakao razvoj novih izdanaka. Uklanjaju se izduženi i slabi dijelovi, a biljka se može skratiti i do jedne trećine.
Nakon orezivanja brzo se obnavlja i daje gušći, kompaktniji rast s puno više cvjetova tokom toplijih mjeseci.
Ukrasne vrste žalfije i macine trave odlično reaguju na proljećno orezivanje. Uklanjanjem starih i osušenih dijelova podstiče se razvoj novih, svježih izdanaka koji će cvjetati već u kasno proljeće.
Osim toga, redovno šišanje tokom sezone može da podstakne i drugo cvjetanje, čime dvorište ostaje živo i šareno duže vrijeme.
