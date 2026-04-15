Logo
Large banner

April ključan za orezivanje: Ove biljke će vam zahvaliti bogatim cvjetovima

Autor:

ATV
15.04.2026 09:10

Komentari:

0
Орезивање биљке
Foto: Pexels

S dolaskom proljeća većina baštovanskih aktivnosti vrti se oko sađenja, presađivanja i planiranja novih kombinacija boja.

April nije samo mjesec za sadnju cvijeća, već je i ključan mjesec za jedan često zanemaren, ali izuzetno važan korak: orezivanje.

Kako orezivanje utiče na zdravlje i cvjetanje biljaka

Upravo u ovom periodu biljke ulaze u fazu snažnog rasta, a pravilnim orezivanjem može se usmjeriti njihova energija prema razvoju novih izdanaka i bogatijem cvjetanju.

Orezivanje ne služi samo za estetiku. Uklanjanjem suvih, oštećenih ili pregustih grana poboljšava se prozračnost biljke, smanjuje rizik od bolesti i podstiče stvaranje novih pupova. Rezultat su zdravije biljke, intenzivnije boje i cvjetovi koji traju duže.

U nastavku su cvjetnice koje će posebno profitirati od aprilskog orezivanja.

Ruže

Ruže su među biljkama koje najviše profitiraju od proljećnog orezivanja. U aprilu se uklanjaju sve suve, oštećene i slabe grane, kao i one koje rastu prema unutrašnjosti grma.

Zdrave izdanke potrebno je skratiti iznad spoljnjeg pupoljka kako bi se podstaklo grananje prema spolja. Ovakav rez omogućuje bolju cirkulaciju vazduha i više svjetla, što rezultira snažnijim rastom i obilnijim cvjetanjem tokom cijele sezone.

Lavanda

Iako je poznata po svojoj otpornosti, lavanda voli laganu proljećnu njegu. U aprilu se uklanjaju suvi vrhovi i lagano oblikuje grm, pazeći da se ne sječe preduboko u drvenasti dio biljke. Redovnim orezivanjem lavanda zadržava kompaktan oblik, ne "raspada" se i tokom ljeta daje više cvjetova bogatih eteričnim uljima.

Hortenzije

Kod hortenzija je važno prepoznati vrstu. Hortenzije koje cvjetaju na novim izdancima mogu slobodnije da se orezuju, čak i jače, kako bi se podstakao rast velikih cvjetnih kugli.

Kod onih koje cvjetaju na starom drvetu preporučuje se samo uklanjanje suvih cvijetova i oštećenih grana. Pravilno orezivanje obezbjeđuje ravnotežu između rasta i cvjetanja.

Pelargonije

Pelargonije koje su prezimile potrebno je u aprilu skratiti kako bi se podstakao razvoj novih izdanaka. Uklanjaju se izduženi i slabi dijelovi, a biljka se može skratiti i do jedne trećine.

Nakon orezivanja brzo se obnavlja i daje gušći, kompaktniji rast s puno više cvjetova tokom toplijih mjeseci.

Žalfija i macina trava

Ukrasne vrste žalfije i macine trave odlično reaguju na proljećno orezivanje. Uklanjanjem starih i osušenih dijelova podstiče se razvoj novih, svježih izdanaka koji će cvjetati već u kasno proljeće.

Osim toga, redovno šišanje tokom sezone može da podstakne i drugo cvjetanje, čime dvorište ostaje živo i šareno duže vrijeme.

(Superžena)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

prihrana biljaka

zaštita biljaka

uzgoj biljaka

Biljke

sadnice

sadnja

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Возило Хитне помоћи.

Hronika

Mladić (18) pao sa krova: Zadobio teške povrede

2 h

0
Јутјуб платформа телефон

Nauka i tehnologija

Kako besplatno isključiti reklame na Jutjubu?

3 h

0
Хапшење Србина у Швајцарској: Осумњичен за убадање четири особе

Svijet

Hapšenje Srbina u Švajcarskoj: Osumnjičen za ubadanje četiri osobe

3 h

1
Lisice zatvor pritvor

Srbija

Uhapšen Srbin na KiM, određeno mu zadržavanje

3 h

0

Više iz rubrike

Враћате се да провјерите да ли је искључена пегла? Ова метода спас је од стреса

Savjeti

Vraćate se da provjerite da li je isključena pegla? Ova metoda spas je od stresa

15 h

0
Црвене јагоде

Savjeti

Kako prepoznati domaće jagode?

21 h

0
Офарбана васкршња јаја.

Savjeti

Kako iskoristiti kuvana jaja nakon Vaskrsa: Ideje za ukusne obroke

1 d

0
Dijeta, hrana

Savjeti

Kako da smršate pet kilograma bez rigoroznih dijeta? Ovo niste znali

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

34

Na ovim pumpama povrat od 0,10 KM po litru goriva, oglasio se Minić

11

30

Kupovina "salonca" pustoši novčanik: Isplati li se više polovnjak?

11

24

Taliću pet godina zatvora za brutalno razbojništvo u Gradišci

11

17

Ako imate česte jutarnje glavobolje, ovo morate znati

11

15

Vic dana: Ko je faca u kafani?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner