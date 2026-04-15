Logo
Large banner

Kako besplatno isključiti reklame na Jutjubu?

Autor:

15.04.2026 08:36

Komentari:

0
Јутјуб платформа телефон
Foto: freestocks.org/Pexels

Jutjub je upravo omogućio gledaocima da potpuno zaustave reklame tokom prenosa uživo tako što će se udružiti u četu. Novi sistem prepoznaje kada je atmosfera "usijana" i automatski blokira dosadne reklame za cijelu zajednicu. Ova opcija je zvanično najavljena 13. aprila kao potpuno nov način borbe protiv prekida koji kvare uživanje u videu.

Kucanjem poruka do besplatnog gledanja bez prekida

Gledaoci sada mogu zajedničkim snagama da spriječe pojavljivanje reklama koje ne mogu da se preskoče i koje traju i po 30 sekundi. Kada sistem osjeti da se u četu šalje veliki broj poruka i da je energija na vrhuncu, on privremeno gasi sve reklame. To znači da što više pišete i učestvujete u razgovoru, manja je šansa da vas prekine neka naporna reklama.

Ova funkcija je dostupna samo ako je strimer na svom kanalu ostavio uključene automatske reklame. Direktor Jutjuba Nil Mohan tvrdi da će ovo poboljšati iskustvo za sve i pomoći onima koji prave sadržaj da zadrže ljude uz ekran. Korisnici sada imaju direktnu moć da svojim aktivnostima sačuvaju omiljeni prenos od prekida.

Lična zaštita od reklama i novi pokloni

Pored grupnog blokiranja, pojedinci koji pošalju Super Čet ili poklon dobijaju sopstveni period bez ikakvih reklama. Na taj način možete biti sigurni da nećete propustiti trenutak kada vam se strimer zahvaljuje na donaciji. Jutjub je takođe proširio opciju slanja digitalnih poklona na veliki broj novih zemalja širom svijeta.

Svi ovi noviteti su osmišljeni da se ljudi osjećaju povezanije sa onima koje gledaju na internetu. Mnogi su godinama tražili način da izbjegnu reklame bez plaćanja Premium pretplate koja je sve skuplja. Sada je dovoljno da budete aktivni član zajednice i da zajedno sa drugima "pobijedite" sistem za oglašavanje.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

jutjub

društvene mreže

reklame

jutjub bez reklama

video snimak

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

34

11

30

11

24

11

17

11

15

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner