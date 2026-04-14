Da li je zabrana društvenih mreža mlađima od 16 godina donijela željene rezultate?

14.04.2026 13:13

Foto: Unsplash

Prva velika zabrana društvenih mreža za djecu mlađu od 16 godina u Australiji ne daje očekivane rezultate. Čak 61 odsto tinejdžera koji su imali naloge prije uvođenja zakona i dalje bez problema pristupa svojim profilima. Nova studija fondacije Molli Rose pokazuje da većina djece i dalje koristi popularne aplikacije uprkos strogim pravilima.

Djeca masovno koriste TikTok i Instagram uprkos zabrani

Istraživanje je otkrilo da su TikTok i Jutjub zadržali više od polovine svojih maloljetnih korisnika. Oko 53 odsto djece i dalje ulazi na ove platforme, dok je na Instagramu taj broj tek nešto manji i iznosi 52 odsto. Glavni problem je što same platforme nisu preduzele skoro nikakve mjere da ugase sporne naloge.

Skoro dve trećine korisnika Jutjuba izjavilo je da platforma nije uradila ništa kako bi deaktivirala njihove stare profile. Slična situacija je i sa aplikacijama Snepčet i TikTok gdje se nalozi rijetko gase. Zbog toga djeca nemaju potrebu da traže komplikovane načine za zaobilaženje sistema jer im je pristup i dalje otvoren.

Kako klinci varaju skeniranje lica i zaštitu

Kada su pravila tek uvedena, tinejdžeri su koristili razne trikove kako bi prevarili skeniranje lica. Neki su stavljali šminku ili pravili neobične grimase, dok su drugi koristili VPN servise da sakriju svoju lokaciju. Takođe su zabilježeni slučajevi gdje su stariji prijatelji i rođaci svojim licima pomagali djeci da prođu provjere.

Problem bezbjednosti na internetu

Iako je cilj zakona bio da djeca budu bezbednija, više od polovine ispitanika kaže da se ništa nije promijenilo. Čak 14 odsto tinejdžera se sada osjeća manje bezbjedno nego prije uvođenja zabrane. Mnogi stručnjaci smatraju da ovakvi zakoni ne donose poboljšanje preko noći i da je potrebna bolja kontrola samih kompanija poput Meta grupe.

Ovaj primjer iz Australije sada pažljivo prate zemlje poput Grčke, Francuske i Španije koje planiraju slične mjere. Sjedinjene Američke Države takođe razmatraju uvođenje ograničenja jer se sve više priča o štetnom uticaju aplikacija na najmlađe.

