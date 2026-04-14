Rukovodstvo Srpske sutra u Beogradu sa Vučićem

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da bi rukovodstvo Republike Srpske sutra trebalo da dođe u posjetu Beogradu.

Vučić je naveo da bi u Beograd trebalo da dođu novoizabrani predsjednik Republike Srpske Siniša Karan i, kako pretpostavlja, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

- Želimo da provjerimo šta je to što smo radili prethodnih tri do četiri mjeseca i da ubrzamo sve što je potrebno - rekao je Vučić novinarima u Beogradu.

On je ukazao da se svijet nalazi u turbulentnom periodu i da će biti nemoguće izbjeći ekonomsku krizu u svijetu koja će biti jedna od najtežih.