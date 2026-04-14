Logo
Large banner

Poznato kada u Srpskoj počinje povrat novca za gorivo

Autor:

ATV
14.04.2026 12:21

Komentari:

0
Мушкарац сипа гриво у аутомобил.
Foto: Tanjug/AP

Na određenim benzinskim pumpama u Republici Srpskoj od danas počinje povrat 10 pfeninga od akcize na naftne derivate, potvrdio je za RTRS Milovan Bajić, direktor "Krajina petrola".

- Na određenim pumpama počinje primjena danas na svim ostalim sutra. Ono što građani treba da znaju da će morati dokazati da su stanovnici Republike Srpske, da je vozilo registrovano u BiH i ako žele biće im umanjeno 10 pfeninga po litru od ukupne cijene. Mi ćemo za te iznose na osnovu dogovora o poslovno tehničkoj saradnji to regulisati kasnija sa Vladom Republike Srpske - istakao je Bajić.

Podsjećamo, Vlada Srpske je donijela Odluku o direktnoj podršci zbog poremećaja na tržištu naftnih derivata.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

gorivo

akcize na gorivo

Povrat za gorivo

benzinska pumpa

Cijene goriva

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner