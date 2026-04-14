Poznato kada u Srpskoj počinje povrat novca za gorivo

Na određenim benzinskim pumpama u Republici Srpskoj od danas počinje povrat 10 pfeninga od akcize na naftne derivate, potvrdio je za RTRS Milovan Bajić, direktor "Krajina petrola".

- Na određenim pumpama počinje primjena danas na svim ostalim sutra. Ono što građani treba da znaju da će morati dokazati da su stanovnici Republike Srpske, da je vozilo registrovano u BiH i ako žele biće im umanjeno 10 pfeninga po litru od ukupne cijene. Mi ćemo za te iznose na osnovu dogovora o poslovno tehničkoj saradnji to regulisati kasnija sa Vladom Republike Srpske - istakao je Bajić.

Podsjećamo, Vlada Srpske je donijela Odluku o direktnoj podršci zbog poremećaja na tržištu naftnih derivata.