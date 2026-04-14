Košarac otkazao učešće na sajmu zbog prisustva Šmita

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac otkazao je učešće na današnjoj ceremoniji otvaranja Međunarodnog sajma privrede u Mostaru zbog prisustva Kristijana Šmita.

- Ne želim da dijelim prostor sa čovjekom koji je nanio ogromno političko zlo Republici Srpskoj i njenim institucijama kroz politički montiran proces protiv predsjednika /SNSD-a/ Milorada Dodika - naveo je Košarac.

On je ocijenio da je Šmit dodatno kontaminirao političke odnose u BiH i nikome ništa dobro nije donio.

- Svi koji iole misle dobro BiH treba da insistiraju na njegovom odlasku, umjesto što mu pružaju gostoprimstvo - naglasio je Košarac, koji je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara.

On je napomenuo da je mostarski sajam značajna manifestacija, koju resorno ministarstvo tradicionalno podržava.

- Zahvaljujem organizatorima na pozivu, ali rezolutno odbijam da budem u istom prostoru sa Šmitom - naveo je Košarac na društvenoj mreži Instagram.