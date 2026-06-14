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Nojer se vraća

Autor:

ATV
14.06.2026 12:21

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Голман Бајерна Мануел Нојер стоји поред гола током загревања пред прву утакмицу полуфинала Лиге шампиона између Пари Сен Жермена и Бајерн Минхена у Паризу, у уторак, 28. априла 2026.
Foto: Tanjug/AP/Aurelien Morissard

Golman reprezentacije Njemačke Manuel Nojer u potpunosti se oporavio od povrede lista i spreman je za nastup u prvom kolu Svjetskog prvenstva protiv Kurasaa u ned‌jelju.

Iskusni 40-godišnji čuvar mreže uoči Mundijala imao je problema s povredom koju je zadobio krajem maja, zbog čega je propustio i završnicu sezone u Bundesligi. Ipak, selektor Njemačke Julijan Nagelsman potvrdio je da je Nojer spreman za start.

"On je definitivno dovoljno fit da počne utakmicu i iz dana u dan je sve bolji. Nije imao pravi ritam, ali ga je sada pronašao. Igrali smo mnogo, imamo puno povjerenje u njega i mislim da nam je za dobar Mundijal potreban Nojer u vrhunskoj formi", rekao je Nagelsman.

Lider i simbol generacije

Nojer se u reprezentaciju vratio nakon skoro dvije godine pauze, nakon što ga je Nagelsman ponovo pozvao uprkos ranijem povlačenju iz nacionalnog tima.

Golman Bajern Minhena jedini je preostali član šampionske generacije Njemačke koja je 2014. godine osvojila Svjetsko prvenstvo. Ovo mu je peti Mundijal, čime je izjednačio rekord legendarnog Lotara Mateusa.

Njegov povratak dodatno je podigao atmosferu u njemačkom timu, koji želi da se iskupi nakon dva uzastopna razočaranja i ispadanja u grupnoj fazi.

Mladi vezista Aleksandar Pavlović posebno je istakao značaj Nojera u svlačionici.

"Manuel je vrhunski igrač. Uvijek mi daje savjete, pomaže mi na terenu i izuzetno sam mu zahvalan na svemu što mi govori i što pokušavam primijeniti", rekao je Pavlović.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Manuel Nojer

Njemačka

Svjetsko prvenstvo 2026

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