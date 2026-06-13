"Sad su svi puni riječi o Jovi Lukiću, može igrati u Bundesligi"

Kapiten banjalučkog Borca Srđan Grahovac kaže da su sada svi puni riječi i Jovi Lukiću, a donedavno to i nije bilo tako. Grahovac za ATV kaže da Lukić ima predispozicije da bude špic u Bundesligi.

"Sada smo svi puni riječi o Jovi, sada smo svi vjerovali u njegove kvalitete, a donedavno baš i nije bilo tako. Kada sam se vratio u klub zatekao sam Jovu, možda je bio u nezavidnoj situaciji. Njegova uloga u timu nije bila sjajna. Vodeći se svojim iskustvom i igranja u inostranstvu, rekao sam najiskrenije i tada i sada, Jovo Lukić ima sve predispozicije da bude špic u njemačkoj Bundesligi", kaže Grahovac.

Srđan Grahovac

On kaže da se nekome stvari odvijaju brže, nekome sporije. Uvijek će doći do problema i kritika, a onda ko je kvalitet i ima karakter, sve to može prebroditi.

"Vjerujem da svi imamo zapisan negdje gore put i da sve ove stvari profesionalnog sportistu testiraju da sam sebi pokaže i dokaže dokle može da dogura, šta sve može da nosi na svojim leđima. Vjerujem da su Jovu svi ti momenti ojačali. Svaki dan pričamo sa mlađim igračima da je bitno da u tim nekim godinama uđu u probleme, jer kao i sam život, tako i karijera jednog sportiste nije bajna", kaže Grahovac.

Jovo Lukić

Jovi Lukiću u prvom klubu u Rumuniji nije odgovarao sistem, smatra Grahovac.

"Imali su dva krila koja su igrala po stranama sa kontra nogama. Takva krila imaju običaj da ulaze unutra, samim tim Jovo je dobijao manje lopti. On je igrač koji je robusan, koji voli da je u 16 metara, tu je dominantan. Takvom igraču treba dosta centaršuteva koje nije imao. Onda se promijeni klub i filozofija igre, stane trener iza takvog igrača, da mu minutažu. Kada to sve igrač osjeti, nosi te energija. Nosi te i igraš sve bolje i pokazuješ kvalitet".

Grahovac ističe da mu je drago kad se dobre stvari dešavaju dobrim ljudima.

"Jovo je dobar momak koji ima divnu porodicu. Vjerujem da kvalitet uvijek na kraju ispliva i da se dobre stvari dešavaju dobrim ljudima. On je sve ovo zaslužio. Vjerujem da je sve ovo tek početak i da najbolje stvari tek slijede u njegovoj karijeri. Njegove fizičke predispozicije su nevjerovatne. U karijeri, dok sam bio u A selekciji, Edin Džeko možda da je imao takve predispozicije. Takvu snagu, a sa druge strane brzinu, visinu, lijeva noga, ima sve predispozicije za modernog evropskog igrača", kaže Grahovac.

Jovo Lukić

On poručuje da su ljevaci u fudbalu nezgodniji za čuvanje, a da je Jovo Lukić sve to objedinio.

"Sjećam se prošle godine kada smo igrali kvalifikacije za evropska takmičenja, pa smo se šalili: Duga na Jovu, Jovo sam sebi preglava, pa gore šta na pravi. Na kraju, tako je i zabio važan gol u Albaniji. Dosta nam je pomogao da se te godine kvalifikujemo u grupnu fazu Lige konferencije", kaže Grahovac.

On čestita selektoru reprezentacije BiH Sergeju Barbarezu što je vjerovao u Jovu Lukića i prepoznao momentum gdje je najbolji strijelac u Rumuniji.

"Pozvao ga je na predzadnje okupljanje i sada kada je najbitnije dao mu šansu. Naravno, namjestile su se neke stvari, Džeko i Tabaković su povrijeđeni, ali momcima koji su ispravni poslože se neke stvari i vrate se na pravi način", kaže Grahovac za ATV.