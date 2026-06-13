Opljačkani Englezi, ukrali im lopte i kopačke

Autor:ATV
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Fudbalskom savezu Engleske ukradene su lopte i kopačke, nakon što je provaljeno u vozila koja su prevozila opremu iz Floride u njihovu bazu u Kanzas sitiju, a dva lica su uhapšena.
Ukradene su i kopačke najvećih zvijezda poput Heri Kejna i Džuda Belingema, bijele table selektora Tomasa Tuhela, kao i lopte za trening.
Reprezentativci i stručni štab Engleske opljačkani su noćas prije nego što su stigli u Kanzas Siti, prenose britanski mediji.
Kako navode, ovaj incident napraviće probleme u pripremi za meč L grupe Svjetskog prvenstva između Engleske i Hrvatske, koji bi trebalo da bude odigran u srijedu, 17. juna, prenosi Srna.
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