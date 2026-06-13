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Opljačkani Englezi, ukrali im lopte i kopačke

Autor:

ATV
13.06.2026 11:45

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Опљачкани Енглези, украли им лопте и копачке
Foto: Tanjug / AP / Rebecca Blackwell

Fudbalskom savezu Engleske ukradene su lopte i kopačke, nakon što je provaljeno u vozila koja su prevozila opremu iz Floride u njihovu bazu u Kanzas sitiju, a dva lica su uhapšena.

Ukradene su i kopačke najvećih zvijezda poput Heri Kejna i Džuda Belingema, bijele table selektora Tomasa Tuhela, kao i lopte za trening.

Reprezentativci i stručni štab Engleske opljačkani su noćas prije nego što su stigli u Kanzas Siti, prenose britanski mediji.

Kako navode, ovaj incident napraviće probleme u pripremi za meč L grupe Svjetskog prvenstva između Engleske i Hrvatske, koji bi trebalo da bude odigran u srijedu, 17. juna, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Engleska

Svjetsko prvenstvo 2026

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