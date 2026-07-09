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Dokument koji potvrđuje kako su iz Bećirovićevog kabineta obmanuli Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 12:55

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бошњачки члан Предсједништва БиХ Денис Бећировић
Foto: Srna

Iako nije stupila na snagu odluka o imenovanju novih članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, koju su donijeli članovi Predsjedništva BiH Denis Bećirović i Željko Komšić preglasavanjem srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović, Bećirovićev kabinet takvu odluku uputio je Komisiji.

RTRS je u posjedu dokumenta koji je potpisao šef Kabineta Bećirovića.

Одлука о именовању нових чланова Комисије
Odluka o imenovanju novih članova Komisije

Šef Kabineta Bećirovića Alija Kožljak je mimo propisanih protokolarnih procedura, Komisiji dostavio odluku Predsjedništva BiH o imenovanju članova komisije koju su preglasavanjem dva člana iz Federacije usvojila, a na koju je srpski član Željka Cvijanović uložila veto.

Narodna skupština Republike Srpske je na posebnoj sjednici dvotrećinskom većinom potvrdila izjavu Cvijanovićeve prema kojoj je odluka Predsjedništva BiH o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika usvojena bez konsenzusa na sjednici te zajedničke institucije, veoma štetna po republičke vitalne interese.

Time je odlučeno da za Srpsku sporna odluka Predsjedništva BiH neće stupiti na snagu

Podsjećamo, član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika iz Republike Srpske Anđelina Ošap Gaćanović izjavila je da je sve nadležne adrese izvijestila o samostalnom i nezakonitom postupanju šefa kabineta člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, koji je mimo svih procedura, Komisiji dostavio odluku Predsjedništva BiH, na koju je srpski član Željka Cvijanović uložila veto.

(RTRS)

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Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika

Denis Bećirović

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