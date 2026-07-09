Logo

Košarac: Bećirović kad god izgubi potrči pred krnji Ustavni sud BiH

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 11:20

Komentari:

0
Кошарац о проблемима домаће производње: Због поданика није могуће увести заштитне мјере
Foto: ATV

Denis Bećirović kad god izgubi političku bitku potrči pred krnji Ustavni sud, uvjeren da će mu bošnjačke i strane sudije dati ono što mu nisu dali ni Ustav, ni Dejton, ocijenio je zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

Košarac je ukazao da je pokušaj vraćanja stranih članova u Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika bošnjački politički projekat čiji je cilj prekrajanje istorije, brisanje srpskog kulturnog identiteta, stvaranje "lažne bosanske baštine" i otvaranje prostora za otimanje imovine Republike Srpske.

"Zato mu smeta veto srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović. Zato mu smeta jednoglasna podrška Narodne skupštine Republike Srpske. Zato mu smeta svako ustavno pravo Republike Srpske i činjenica da ne pristajemo na političke diktate iz Sarajeva", istakao je Košarac.

Ukazao je da je Bećirovićeva opsesija Republikom Srpskom odavno prerasla okvire političke borbe i da je njegova jedina agenda obračun sa Srpskom.

Сједница Народне скупштине

Republika Srpska

Počela rasprava: Za veličanje NDH i tzv. Armije BiH do tri godine zatvora

Prema njegovim riječima, veto Željke Cvijanović bio je "potpuno ustavan, legitiman i odgovoran čin zaštite interesa Republike Srpske i srpskog naroda", a podrška Narodne skupštine Republike Srpske pokazala je da, kada je riječ o odbrani ustavnog položaja Srpske, postoji jedinstvo koje nijedan apelacija ne može poništiti.

"Krajnje je vrijeme da bošnjački političari shvate realnost", državno rukovodstvo Srpske i njene institucije nikada neće tražiti dozvolu Sarajeva da štite ustavni položaj Srpske i interes srpskog naroda, te da koriste Dejtonom i Ustavom zagarantovana prava", napisao je Košarac na Instagramu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Staša Košarac

Denis Bećirović

Ustavni sud BiH

Komentari (0)

Više iz rubrike

Хрватски медиј о изборним технологијама у БиХ: Огромна могућност манипулација

BiH

Hrvatski medij o izbornim tehnologijama u BiH: Ogromna mogućnost manipulacija

4 h

1
Предсједништво БиХ

BiH

Srna: Bećirović nastavlja hajdučiju u Predsjedništvu BiH; Na sceni ustavni puč

16 h

0
Одлазак на пумпу задаје нове главобоље: Планула цијена дизела у БиХ

BiH

Odlazak na pumpu zadaje nove glavobolje: Planula cijena dizela u BiH

1 d

0
зграда у изградњи поврат ПДВ-а на прву некретнину

BiH

Od sutra podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a na prvu nekretninu

1 d

0

  • Najnovije

13

49

Nemedicinskom kadru UKC-a Srpske dodatak od 150 maraka

13

44

Dosta je bilo natezanja sa novcem: Ova četiri znaka Zodijaka uskoro pune novčanike

13

43

Masovna eutanazija svinja u Hrtkovcima

13

43

Poznato kada na teren izlaze Đoković i Siner

13

39

Neki su već pogriješili, nemojte i vi: Detaljno objašnjenje o povratu PDV-a

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima