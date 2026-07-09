Košarac: Bećirović kad god izgubi potrči pred krnji Ustavni sud BiH

Denis Bećirović kad god izgubi političku bitku potrči pred krnji Ustavni sud, uvjeren da će mu bošnjačke i strane sudije dati ono što mu nisu dali ni Ustav, ni Dejton, ocijenio je zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

Košarac je ukazao da je pokušaj vraćanja stranih članova u Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika bošnjački politički projekat čiji je cilj prekrajanje istorije, brisanje srpskog kulturnog identiteta, stvaranje "lažne bosanske baštine" i otvaranje prostora za otimanje imovine Republike Srpske.

"Zato mu smeta veto srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović. Zato mu smeta jednoglasna podrška Narodne skupštine Republike Srpske. Zato mu smeta svako ustavno pravo Republike Srpske i činjenica da ne pristajemo na političke diktate iz Sarajeva", istakao je Košarac.

Ukazao je da je Bećirovićeva opsesija Republikom Srpskom odavno prerasla okvire političke borbe i da je njegova jedina agenda obračun sa Srpskom.

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Prema njegovim riječima, veto Željke Cvijanović bio je "potpuno ustavan, legitiman i odgovoran čin zaštite interesa Republike Srpske i srpskog naroda", a podrška Narodne skupštine Republike Srpske pokazala je da, kada je riječ o odbrani ustavnog položaja Srpske, postoji jedinstvo koje nijedan apelacija ne može poništiti.

"Krajnje je vrijeme da bošnjački političari shvate realnost", državno rukovodstvo Srpske i njene institucije nikada neće tražiti dozvolu Sarajeva da štite ustavni položaj Srpske i interes srpskog naroda, te da koriste Dejtonom i Ustavom zagarantovana prava", napisao je Košarac na Instagramu.