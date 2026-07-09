Darko Mladić: Lažne vijesti o smrti, generala posjetili iz srpske Ambasade

Generala Ratka Mladića, koji je duže od dvije godine pod palijativnom njegom u haškoj pritvorskoj bolnici, posjetili su predstavnici Ambasade Srbije u Holandiji i njegovo zdravstveno stanje nije promijenjeno, izjavio je Srni njegov sin Darko Mladić.

On je skrenuo pažnju na to da se prošle sedmice na društvenim mrežama iz nepoznatih izvora pojavila lažna vijest da je general Mladić umro.

"To neko pušta iz nekog razloga, ne znam zašto. Ali, ja sam već navikao na to", rekao je Darko i naveo da to mediji nisu prenosili jer su razumjeli da je riječ o lažnoj vijesti.

Darko je istakao da su generala predstavnici Ambasade Srbije u Holandiji posjetili prošle sedmice, te da ga redovno obilaze bar jednom mjesečno, a nekad i češće, kako bi mogli da izvijeste Beograd o tome kakvo je njegovo stanje.

On je naveo da po tom pitanju nema promjena i da je generalovo zdravstveno stanje malo stabilizovano, ali je bitno da ne dobija nove udare.

"Danas sam malo pričao sa njim. On jako teško priča, ali to stanje je za sada stabilno. U suštini nema ništa specijalno novo. Njemu su ti moždani udari jako rizični. I to što je imao ona dva u aprilu i maju, i što ih je i preživeo, to je čudo", rekao je Mladić.

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Generalov sin je napomenuo da još nema detalja u vezi sa izvještajima srpskog neuropsihijatra, koji je generala posjetio nedavno u haškoj pritvorskoj bolnici.

General Ratko Mladić je u haškom kazamatu imao više moždanih udara, bolest bubrega, a ugrađen mu je i stent na srcu, imao je visok pritisak i šećer, ali nikada od Haga nije dobio potrebnu njegu, niti je pušten na liječenje.

Posljednje dvije godine je proveo nepokretan u krevetu u haškoj pritvorskoj bolnici, a nakon dva moždana urada u aprilu i maju, ionako teško stanje mu se dramatično pogoršalo.

Ljekari, i haški i srpski, procijenili su da se general Mladić nalazi u terminalnoj fazi bolesti, sa veoma ograničenim životnim vijekom.

(SRNA)