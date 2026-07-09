Minić podvukao: Svih 500 djece poginulih boraca biće zaposleno

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da ću u ovom mandatu zaposliti svih 500 djece poginulih boraca i da je danas u Nevesinju njih troje dobilo posao.
Minić je naveo da su na sastanku sa djecom poginulih boraca dogovorili dinamiku zapošljavanja i da će to biti u šumariji, Hidroelektrani Dabar, u katastru.
"Kao institucije obezbijedićemo radna mjesta, a imena će nam dati Boračka organizacija. Lično sam zadužio savjetnika koji će dolaziti i pratiti dinamiku", rekao je Minić novinarima poslije sastanka.
Istakao je da je Nevesinje malo specifično jer je dosta djece poginulih boraca koja nisu riješila pitanje zaposlenja, dok u nekim loklanim zajedicama gotovo da ih više nema.
Ukazao je da se kasni sa rješavanjem ove problematike, te da mu je žao zbog toga i zahvalio je na strpljenju koje, kako je rekao, ima svoje granice.
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"Prozvaćemo i one u državnim institucijama koji nisu ispoštovali odluku vlade koja je tri ili četiri puta ažurirana u samo ovoj godini", naglasio je Minić.
Naglasio je da je pokrenuta ozbiljna aktivnost i da se to mora završiti.
"Dogovorili smo da ćemo zaposliti 500 djece poginulih boraca i ja sam rekao da ministar Radan Osojić i ja dajemo svoju riječ i to moramo da završimo u našem mandatu, a to je nekih realnih još tri mjeseca. Obećali smo i ima da se to završi", zaključio je Minić, prenosi Srna.
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