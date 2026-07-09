Cvijanović: Sloboda se ne dobija na tacni; U budućnost koračamo uzdignute glave

Srpski narod je na teži način i uz ogromne žrtve naučio da se sloboda ne dobija na tacni, nego se ona osvaja kako u ratu, tako i u miru, istakla je srpski član Predsjedništva Bih Željka Cvijanović.

Cvijanović je istakla da poštovanje i zahvalnost prema onima koji su za tu slobodu položili svoje živote ili dali dijelove svog tijela, najmanje je što im duguju institucije i građani Republike Srpske.

U obraćanju na obilježavanju istorijskog događaja od republičkog značaja "Ustanci Srba u Hercegovini - Nevesinjske puške" u Nevesinju, u organizaciji odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova vlada Republike Srpske i Republike Srbije, Cvijanović je naglasila da se u Hercegovini istorija ne uči samo iz knjiga, nego se ona živi i prenosi sa koljena na koljeno i dodala da Hercegovci svoju prošlost pamte i kroz usmena predanja i narodne mudrosti koje sa ponosom nose gdje god da odu.

"Velika mi je čast što sam danas ovdje, kada obilježavamo 151 godinu od kako je hrabri srpski narod odlučio da preuzme stvar u svoje ruke i da se izbori za slobodu koja mu je vijekovima bila uskraćena. Nažalost, iako smo se nakon tog ustanka oslobodili jarma Otomanske imperije, naša borba za slobodu nikada nije prestala", rekla je Cvijanović.

Ona je naglasila da su hrabri i časni Hercegovci u posljednjem Odbrambeno-otadžbinskom ratu još jednom pokazali svoju ljubav prema slobodi i otadžbini.

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"Mitrovdanske ofanzive, i prva i druga, predstavljaju neke od najznačajnijih bitaka koje su omogućile opstanak Republike Srpske u kojoj danas, slobodno i ponosno, živimo i koju želimo ostaviti našim budućim generacijama. Danas se pred nama nalaze neki drugi izazovi. Hvala Bogu, umjesto puške naše oružje danas su diplomatija, posvećenost ekonomskom razvoju, jasan politički stav i predan rad na jačanju naših institucija kako bi obezbijedili da Republika Srpska bude sigurno mjesto za život svim generacijama koje dolaze iza nas", naglasila je Cvijanović.

Ona je rekla da ta borba nije laka i da su izazovi danas drugačiji nego što je to ranije bio slučaj.

"I zato se od nas, koji smo dobili povjerenje naroda da štitimo interese Republike Srpske i radimo na njenom razvoju, očekuje da na tom zadatku budemo mudri, strpljivi i racionalni. Od nas se očekuje da uvijek pažljivo slušamo šta nam to poručuje narod. Stoga je naša dužnost da ne iznevjerimo ideale utkane u Nevesinjsku pušku i Mitrovdansku ofanzivu, da tu slobodu koju su nam dali naši preci, slobodarski i pravdoljubivi narod Hercegovine i svih drugih dijelova Republike Srpske, pretočimo u našu prosperitetnu, stabilnu i sigurnu budućnost", ukazala je Cvijanović.

Naš zavjet je, kaže ona, da dokažemo da njihova borba nije uzaludna, da čuvamo naš identitet, našu tradiciju i institucije Republike Srpske, da ne odustajemo od naših vrijednosnih principa, naših običaja, našeg identiteta i naše tradicije.

"Za to su nam potrebni mir, stabilnost, upornost, i trajna ljubav, kako jednih za druge, tako i za ono što kao zajednica, dakle svi zajedno, predstavljamo", naglasila je Cvijanović.

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Takođe, dodala je, treba istaći da Hercegovina nije samo čuvar naše tradicije ili podsjetnik na ideale koje ne smijemo iznevjeriti, već i jedan od najvažnijih stubova naše budućnosti i ekonomskog razvoja u cjelini.

Prema njenim riječima, potencijali koji se nalaze u cijelom ovom kraju - od poljoprivrede, energetike, turizma - predstavljaju ozbiljan temelj za dalje investicije i unapređenje ekonomskog položaja kako Nevesinja, tako i svih ostalih opština Hercegovine.

"Naš cilj je da vidimo Nevesinje i hercegovačke opštine kao mjesta u kojima mladi ostaju, gdje zasnivaju svoje porodice i gdje vide sigurnu perspektivu za svoju djecu", rekla je Cvijanović.

Ona je istakla da će institucije Republike Srpske nastaviti da ulažu u infrastrukturu, u lokalnu privredu i u projekte koji donose nova radna mjesta.

"Naš cilj je snažna, ekonomski nezavisna i stabilna Republika Srpska koja gradi mostove saradnje, ali koja čvrsto drži do svojih prava i svog identiteta. Dragi Nevesinjci i svi ostali Hercegovci, živimo u svijetu koji se brzo mijenja i u kojem vlada nepredvidljivost. Pred nama su novi globalni i regionalni izazovi. Mi ćemo kao narod i kao Republika lakše proći kroz te izazove ako razumijemo put kojim idemo i ako smo na tom putu okupljeni oko interesa Republike Srpske. U jedinstvu naroda i institucija leži snaga naše zajednice", naglasila je Cvijanović.

Sasvim je sigurno, kaže ona, da se na tom putu moraju praviti i određeni kompromisi, ali isto tako moramo biti sigurni da ti kompromisi nikada neće biti na štetu Republike Srpske, našeg identiteta i naših institucija.

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"Ali, ako nas je istorija nečemu naučila, to je da za naš narod nema prepreke koju ne možemo savladati kada smo jedinstveni. Sabornost koju ste pokazali u najtežim vremenima odbrane mora biti naš putokaz i u miru. Budimo jedinstveni u izgradnji boljeg života, u poštovanju jedni drugih i u ljubavi prema našoj otadžbini. Neka nam hrabrost ustanika iz 1875. i snaga mitrovdanskih heroja iz 1992. budu vječna inspiracija da stvaramo, gradimo i čuvamo svaki pedalj naše zemlje. Odavde, iz ponosnog Nevesinja, šaljemo poruku mira, stabilnosti i čvrste riješenosti da koračamo u budućnost uzdignute glave. Živjelo ponosno Nevesinje! Živjela Hercegovina! Živjela Republika Srpska", poručila je Cvijanović.

(SRNA)