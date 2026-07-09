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Tadić: Arnaut očito nije u materiji

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 11:41

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Тадић: Арнаут очито није у материји
Foto: ATV

Odluka o imenovanju članova Komisije nije mogla stupiti na snagu čak ni po tumačenju pravnog eksperta i aktuelnog ambasadora BiH u Njemačkoj Damira Arnauta, tvrdi pravnik Ognjen Tadić.

"Arnaut očito nije u materiji", kaže Tadić na Iks-u.

Navodi da zbog preglasavanja, a u skladu sa čl. 36. st. 3 i čl. 38. st. 4. Poslovnika o radu Predsjedništva BiH morala je otići na potvrdu u Predstavnički dom Parlamentarne skupštine.

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Ognjen Tadić

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika

Damir Arnaut

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