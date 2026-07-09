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Odluka o imenovanju članova Komisije nije mogla stupiti na snagu čak ni po tumačenju pravnog eksperta i aktuelnog ambasadora BiH u Njemačkoj Damira Arnauta, tvrdi pravnik Ognjen Tadić.

"Arnaut očito nije u materiji", kaže Tadić na Iks-u. D. Arnaut očito nije u materiji.

Odluka o imenovanju članova Komisije nije mogla stupiti na snagu čak ni po njegovom tumačenju. Zbog preglasavanja, a u skladu sa čl. 36. st. 3 i čl. 38. st. 4. Poslovnika o radu Predsjedništva BiH morala je otići na potvrdu u Predstavnički dom PS. pic.twitter.com/lerJe9vCrX — Ognjen Tadić (@ognjen_tadic) July 8, 2026 Navodi da zbog preglasavanja, a u skladu sa čl. 36. st. 3 i čl. 38. st. 4. Poslovnika o radu Predsjedništva BiH morala je otići na potvrdu u Predstavnički dom Parlamentarne skupštine.

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