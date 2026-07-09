Alarm u Banatu: Pronađen otpad od svinja, krije se jeziva opasnost

Velika količina opasnog životinjskog otpada pronađena je u neposrednoj blizini sela Jarkovac, spakovana u plastične vreće i bestidno pobacana u jarak pored lokalnog puta.

Osnovano se sumnja da se radi o kontaminiranim ostacima nakon klanja svinja, što je podiglo na noge kompletan Banat.

Mjesto na kojem je pronađena ova potencijalna ekološka bomba nalazi se na samoj granici banatskih opština Sečanj, Alibunar i Kovačica, a lokalno stanovništvo je u paničnom strahu zbog činjenice da je u Srbiji i dalje aktivan smrtonosni virus afričke svinjske kuge.

Stanovnici Jarkovca su tokom jutra prijavili nepodnošljiv, jak srež i neprijatan miris koji se širio na ulazu u selo. Inspekcijske službe su odmah izašle na teren i zatekle jeziv prizor.

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“Industrijski, odnosno životinjski otpad bio je upakovan u PVC vreće. U saradnji sa veterinarskom službom opštine Sečanj i JKP 'Sečanj', ustanovili smo da je rizik poprilično veliki. U vrijeme afričke svinjske kuge, koja je trenutno prisutna, moraju se preduzeti hitne i najradikalnije mjere”, izjavio je Danijel Živić, načelnik opštinske uprave Sečanj.

Hitna evakuacija zbog afričke kuge

S obzirom na to da afrička svinjska kuga može da se prenese preko kontaminiranih ostataka uginulih ili zaklanih životinja, veterinarske ekipe sprovode hitne mjere kako bi se utvrdilo porijeklo mesa i spriječilo širenje zaraze koja bi mogla da desetkuje stočni fond u ovom dijelu Vojvodine.

Cijeli teren je pod strogim nadzorom, a otpad se uklanja po posebnim bezbjednosnim protokolima. Policija i inspekcija intenzivno tragaju za nesavjesnim klaničarima koji su na ovaj način ugrozili zdravlje ljudi i bezbjednost kompletnog regiona, prenosi Blic.