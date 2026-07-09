Upucan u pucnjavi: Ko je Milan Ostojić Sandokan?

Milan Ostojić, poznatiji kao Sandokan, upucan je sinoć oko 23 sata ispred tržnog centra u Šapcu, nakon navodne svađe ispred ugostiteljskog objekta.

Prevezen je u bolnicu, dok njegovo zdravstveno stanje za sada nije poznato.

Ostojić je, prema prvim informacijama, nakon svađe upucan sa više hitaca i vozilom Hitne pomoći prebačen u bolnicu.

Ko je Milan Ostojić Sandokan?

Milan Ostojić poznat je kao jedan od vođa takozvane "šabačke grupe", koja je prema optužnici bila povezivana sa više teških krivičnih djela, uključujući pet ubistava, pokušaj ubistva, trgovinu drogom, pranje novca i razbojništva.

Srbija Upucan Sandokan, pogođen sa više hitaca

Ostojić je prvostepeno osuđen na 20 godina zatvora zbog podstrekavanja na ubistvo Siniše Kromeka, dok je oslobođen optužbi za zločinačko udruživanje i trgovinu drogom. Apelacioni sud je 2015. godine preinačio presudu i kaznu mu smanjio na 10 godina zatvora, a na uslovnu slobodu pušten je 2018. godine, prije isteka kazne.

U Bijeloj knjizi MUP se navodilo i da je kriminalna delatnost Sandokanove grupe krajem 90ih, početkom dvehiljaditih bila razbojništvo, nanošenje teških telesnih povreda, teških krađa, iznuda, ucjena i krijumčarenje opojnih droga.