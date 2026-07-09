Logo

Upucan u pucnjavi: Ko je Milan Ostojić Sandokan?

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 10:34

Komentari:

0
Упуцан у пуцњави: Ко је Милан Остојић Сандокан?
Foto: Tanjug/Boris Milivojević

Milan Ostojić, poznatiji kao Sandokan, upucan je sinoć oko 23 sata ispred tržnog centra u Šapcu, nakon navodne svađe ispred ugostiteljskog objekta.

Prevezen je u bolnicu, dok njegovo zdravstveno stanje za sada nije poznato.

Ostojić je, prema prvim informacijama, nakon svađe upucan sa više hitaca i vozilom Hitne pomoći prebačen u bolnicu.

Ko je Milan Ostojić Sandokan?

Milan Ostojić poznat je kao jedan od vođa takozvane "šabačke grupe", koja je prema optužnici bila povezivana sa više teških krivičnih djela, uključujući pet ubistava, pokušaj ubistva, trgovinu drogom, pranje novca i razbojništva.

Полиција Србија

Srbija

Upucan Sandokan, pogođen sa više hitaca

Ostojić je prvostepeno osuđen na 20 godina zatvora zbog podstrekavanja na ubistvo Siniše Kromeka, dok je oslobođen optužbi za zločinačko udruživanje i trgovinu drogom. Apelacioni sud je 2015. godine preinačio presudu i kaznu mu smanjio na 10 godina zatvora, a na uslovnu slobodu pušten je 2018. godine, prije isteka kazne.

U Bijeloj knjizi MUP se navodilo i da je kriminalna delatnost Sandokanove grupe krajem 90ih, početkom dvehiljaditih bila razbojništvo, nanošenje teških telesnih povreda, teških krađa, iznuda, ucjena i krijumčarenje opojnih droga.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milan Ostojić Sandokan

Pucnjava

Šabac

Komentari (0)

Više iz rubrike

Војска војници парада

Srbija

Pukovnik otkrio šta čeka regrute tokom 75 dana: Neće to biti hotel

2 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Srbija

Upucan Sandokan, pogođen sa više hitaca

3 h

0
Полиција Србија

Srbija

Porodična drama u Beogradu završila smrću: Policija istražuje okolnosti tragedije

13 h

0
Момчило Перишић пуштен на слободу

Srbija

Momčilo Perišić pušten na slobodu

19 h

1

  • Najnovije

10

48

Ovo su iznosi uvećanih penzija: Vlada Srpske definitivno odlučila

10

47

Ružičić i Puhovac dogovorili: Škola plivanja ponovo u Jezeru

10

42

Iran napao američke baze, sirene odjeknule u više država

10

34

Upucan u pucnjavi: Ko je Milan Ostojić Sandokan?

10

28

Godinama je krišom ubijala bebe, a jedna bilješka ledi krv: Ja sam zlo...

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima